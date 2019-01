Thajsko zasiahla silná búrka, valí sa aj na dovolenkové strediská

Meteorológovia predpokladajú, že Pabuk bude najničivejšou búrkou od roku 1989.

4. jan 2019 o 11:01 tasr, sita

BANGKOK. Thajsko sa v čase vrcholiacej dovolenkovej sezóny pripravuje na príchod najhoršej tropickej búrky za tri desaťročia.

Búrka Pabuk v piatok zasiahla východné pobrežie južného Thajska, kam priniesla dážď a silný vietor.

Búrka, ktorú sprevádza vietor s rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu, v piatok popoludní tamojšieho času udrela na pobreží provincie Nakhon Si Thammarat a pokračuje smerom na západ rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu.

Informoval o tom generálny riaditeľ thajského Meteorologického úradu Phuwieng Prakhammintara s tým, že počas noci v oblasti očakávajú aj prívalové dažde a záplavy.



Počas piatka pritom zaplavenými ulicami provincie Nakhon Si Thammarat jazdili dodávky, z ktorých vyzývali obyvateľov, aby opustili svoje domovy.

"Ak ste ešte vnútri, prosíme, ozvite sa a pomôžeme vám. Nemôžete tu zostať, je to príliš nebezpečné," ozývalo sa z reproduktorov.

Zasiahne aj dovolenkový raj

I keď dážď a silný vietor by mali zasiahnuť viac ako tucet ďalších provincií, najhoršiu situáciu úrady očakávajú v Nakon Si Thammarat a Surat Thani, kde sa nachádzajú aj obľúbené dovolenkové ostrovy Koh Samui, Koh Tao a Koh Phangan.



V súvislosti s búrkou úrady dočasne pozastavili trajektovú dopravu v Thajskom zálive a tiež zrušili lety do Nakhon Si Thammarat a Koh Samui. Pláže na Koh Samui lemujú červené vlajky, ktoré majú ľudí varovať, aby nešli do mora a zároveň tam hliadkuje polícia.

Z tamojších dovolenkových rajov už od začiatku tohto týždňa odišli do bezpečia tisíce ľudí.

Varujú pred vysokými vlnami

Meteorológovia varovali pre mohutným vetrom, silnými lejakmi, záplavami a vysokými vlnami. Výstraha platí pre 15 juhothajských provincií.

Ide o oblasť, kde sa nachádzajú jedny z najväčších svetových prírodných kaučukových plantáží na svete, ako aj dovolenkové strediská, turistami mimoriadne vyhľadávané predovšetkým počas vianočných a novoročných sviatkov.

"Silný vietor bude v Thajskom zálive zdvíhať vlny do výšky troch až piatich metrov a v Andamanskom mori dva až tri metre. Všetky lode by mali zostať na brehu," oznámilo v piatok ráno miestneho času prostredníctvom vyhlásenia thajský meteorologický ústav. Takáto situácia bude pokračovať do soboty.

Búrka Pabuk (laoské slovo pre veľkú sladkovodnú rybu) by mala podľa predpovedí spôsobiť prudké lejaky a záplavy aj v ďalších častiach južného Thajska.

Zasiahne aj turistické letoviská v Andamanskom mori ako Krabí a najjužnejšie provincie susediace s Malajziou - Pattání, Narátchivát a Jalá.

Meteorológovia predpokladajú, že Pabuk bude najničivejšou tropickou búrkou, aká zasiahla Thajsko od roku 1989. V tomto roku si tajfún Gay vyžiadal 800 mŕtvych, dodala stanica BBC.