Múr sa blíži. Trump opäť odkazoval na seriál Hra o tróny

Fotomontáž zverejnil na Instagrame.

4. jan 2019 o 9:59 ČTK

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump je zjavne fanúšikom úspešného televízneho seriálu stanice HBO Hra o tróny.

Už vlani v novembri upozornil citátom z tejto fantasy ságy na plánové zavedenie sankcií voči Iránu, teraz ho použil opäť.

"Múr sa blíži," píše sa na fotomontáži, ktorú zverejnil na svojom Instagrame. Trump sa momentálne s demokratmi škriepi o financovanie projektu múru na hranici s Mexikom.

Reagovala aj HBO

Slová na fotomontáži, na ktorých je tiež prezident a múr s vysokými stĺpmi, odkazujú na dôležitú seriálovú vetu "Zima sa blíži".

Tá je varovaním pred blížiacou sa katastrofou a mottom rodiny Starkovcov, jednej zo šľachtických rodín, ktorú vo svojich knihách stvoril spisovateľ George R. R. Martin.

V Trumpovom príspevku bolo použité aj nápadne podobné písmo, aké používa stanica HBO. Rovnako ako v anglickom originálnom názve Game of Thrones je aj v anglickom nápise "The Wall is Coming" písmeno O preškrtnuté tromi čiarami.

V novembri na Trumpov tweet reagovala aj HBO, keď naznačila, že prezident sa dopustil "zneužitia obchodnej značky". Na aktuálny instagramový príspevok zatiaľ nereagovala.

Spor o hraničný múr

Trump fotomontáž na Instagrame zverejnil krátko po tlačovej konferencii v Bielom dome, na ktorej znovu obhajoval svoj projekt múru na mexicko-americkej hranici, o ktorého financovanie sa teraz háda s demokratmi.

Kvôli sporu o výdavok päť miliárd dolárov, ktorý demokrati striktne odmietajú podporiť, už dva týždne nemá časť federálnych úradov peniaze na svoju prevádzku, takže musí fungovať v núdzovom režime.

V piatok sa Trump s demokratmi opäť stretne, aby rokovali o kompromise.

Múr hrá veľkú úlohu aj v seriáli Hra o tróny, kde chráni obyvateľov Siedmich kráľovstiev. Posledný vývoj deja seriálu ale ukázal, že účinnosť ľadovej bariéry je dosť sporná, pripomenula agentúra AFP.