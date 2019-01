Americké parky nemá kto upratovať. Ukončia demokrati shutdown?

Státisíce zamestnancov nechodia do práce.

3. jan 2019 o 17:35 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ak chcete vidieť, ako zanedbane by vyzeral svet, keby sa oň nikto nestaral, choďte sa v súčasnosti pozrieť do národných parkov, píšu americké médiá.

Zamestnanci parkov nechodia do práce a tie sú tak vydané napospas návštevníkom.

Prečítajte si tiež: Takto si Trump sviatky nepredstavoval. Bez rodiny a čoraz viac aj bez zábran

Môže za to takzvaný shutdown, teda uzavretie štátnych inštitúcií po tom ako prezident Donald Trump odmietol podpísať Kongresom schválený návrh štátneho rozpočtu.

Do práce nechodia ľudia, ktorí vyberali vstupné, takže parky sú už takmer dva týždne zadarmo.

To so sebou medzi sviatkami prinieslo zvýšený počet návštevníkov, s nimi viac odpadu, no zároveň v práci nie je nikto, kto by po nich upratoval.

„Láme mi to srdce,“hovorí pre AP Dakota Sniderová z Yosemitského údolia. „Žijem tu štyri roky a toľko odpadkov, ľudských výkalov a neúcty voči pravidlám som ešte nevidela,“ posťažovala sa.

Plnia sa aj prenosné záchody, ktoré nemá kto vyprázdňovať. Ekológovia upozorňujú, že ak sa ľudské výkaly dostanú do prírody, môže to mať nezvratné následky na okolie. Viaceré parky sa preto už pre verejnosť zatvárajú.

Státisíce ľudí bez výplaty

Toto všetko je následkom zablokovania americkej federálnej vlády, ktorý trvá už skoro dva týždne.