Rusi zadržali Američana, vymení ho Putin za Butinovú?

Moskva popiera, že by riadila Butinovú.

2. jan 2019 o 15:53 Matúš Krčmárik

MOSKVA, BRATISLAVA. Do Ruska pricestoval Paul Whelan krátko pred svadbou, ktorá sa konala 29. decembra. Jeho bývalý kolega z americkej námornej pechoty si bral v luxusnom hoteli v centre Moskvy za ženu Rusku.

Takto znie verzia Whelanovej rodiny. Vo vyhlásení uviedli, že Whelan sa im naposledy ozval v piatok 28. decembra.

Whelan navštívil Rusko v minulosti viackrát, no vždy len na krátky čas. Po rusky vedel len toľko, aby „sa vedel po krajine pohybovať“, uviedol pre Guardian jeho brat David. „Jeho návšteva bola čisto len na zábavu.“

Od piatku o ňom rodina nepočula. Až potom v pondelok vydala ruská spravodajská služba FSB informáciu, že Whelana zadržali ako špióna pri výkone jeho „spravodajskej činnosti“.

Ďalšie podrobnosti ruskí tajní neprezradili, za špionáž Whelanovi hrozí až dvadsať rokov väzenia.

„Je veľmi nepravdepodobné, že by bol Whelan prepojený na americké spravodajské služby,“hovorí pre web Daily Beast John Sipher, bývalý dôstojník CIA v Rusku.

„Podľa mojej skúsenosti by sme takmer nikdy neposlali do Ruska niekoho bez diplomatickej imunity.“

Nejednoznačne definovaná špionáž

Diplomatická imunita totiž špiónovi zaručí, že neskončí vo väzení, len ho vyhostia do vlasti. „Vzhľadom na nekonkrétne formulácie v ruských zákonoch agresivitu ich spravodajského aparátu by sme nemohli zaručiť bezpečnosť nikomu, kto by cestoval bez oficiálneho krytia,“ dodával Sipher.

Problémom v Rusku totiž podľa neho je, že špionáž nie je jednoznačne definovaná a mnohé činnosti, ktoré sú inde legálne, sa dajú zaradiť pod laxnú ruskú definíciu trestného činu.

Vo vzťahoch medzi Washingtonom a Moskvou bolo aj v minulosti bežné, že Rusi sa snažili zadržať niekoho, koho by mohli vymeniť za svojho špióna krátko predtým odhaleného na americkom území.

Môže to byť aj tento prípad.