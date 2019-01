Trafená Elizabeth, falošná Pocahontas. Trump pozná prvú súperku

Trumpovi môžu obhajobu skomplikovať vlastní.

1. jan 2019 o 23:23 Nina Sobotovičová

WASHINGTON. Donald Trump už pozná svoju prvú možnú súperku v boji o prezidentské kreslo. Senátorka štátu Massachusetts Elizabeth Warrenová je prvou demokratkou, ktorá verejne ohlásila zámer kandidovať v amerických prezidentských voľbách v roku 2020.

Warrenová, ktorá v minulosti vyučovala právo na Harvarde, v povedomí verejnosti nerezonuje iba ako kritička korporácií, ale aj ako častý terč Trumpových žartov.

Americký prezident ju volá "trafená Elizabeth", alebo "Pocahontas", pretože Warrenová sa otvorene hlási k indiánskym koreňom.

"Dúfam, že bude kandidovať," povedal Trump o Warrenovej ešte v októbri 2018. "Myslím si, že to vôbec nebude náročný súboj. Ona by našu krajinu zničila, urobila by z nej Venezuelu."

Warrenová z pozície senátorky navrhla napríklad zmenu legislatívy, ktorá upravuje fungovanie korporácií. Cieľom jej návrhu bolo dostať do popredia záujmy verejnosti, nielen vlastníkov veľkých spoločností.

Trumpa môžu zaskočiť aj vlastní