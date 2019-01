Orbán macedónskeho expremiéra schováva a zrejme riadil jeho útek

Expremiér Gruevski ušiel v novembri.

31. dec 2018 o 15:24 Matúš Krčmárik

SKOPJE, BRATISLAVA. Keď macedónsky expremiér Nikola Gruevski čakal na rozsudok v korupčnom prípade, vyzeral už odovzdane. Po verdikte vinný sa sám skontaktoval s väznicou, svojich ochrankárov požiadal, aby mu nakúpili oblečenie do výkonu trestu, išiel na "poslednú" prechádzku ulicami Skopje.

Keď však mal do väzenia skutočne nastúpiť, zmizol. O štyri dni sa objavil v Maďarsku, kde mu vláda jeho spojenca Viktora Orbána udelila politický azyl.

Maďarská vláda tvrdí, že do prípadu zasiahla až po tom, ako sa Gruevski ocitol na jej území. Zdroje reportérov New York Times však naznačujú, že maďarská diplomacia bola aktívna už dávno pred novembrom.

Niekoľko týždňov pred svojim útekom navštívil Gruevski maďarskú ambasádu v Skopje, povedal jeden predstaviteľ macedónskeho ministerstva, ktorého novinári nemenovali, lebo nemá mandát hovoriť s médiami.

Novinári hovorili aj s ďalšími dvomi predstaviteľmi rozličných ministerstiev.

Stretnutia v hoteloch

Podľa týchto zdrojov prichádzal pred Gruevského útekom do Macedónska neobvykle vysoký počet maďarských diplomatov, stretávali sa v hoteloch. A Maďari sa svojich kolegov priamo pýtali, aká je šanca, že Gruevski skončí vo väzení.

Macedónska vláda nezverejnila, ako sa Gruevskému podarilo cez Albánsko ujsť do Maďarska, no podľa New York Times vyšetrujú podozrenie, že sa tak stalo v maďarskom diplomatickom vozidle.