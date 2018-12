Také zábery poznali z Talianska. Aj do Anglicka už mieria nafukovacie lode

Tunelom je to už ťažké.

31. dec 2018 o 12:41 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Podobné zábery prichádzali v posledných rokoch skôr z Stredomoria, Briti na ne neboli zvyknutí. Keď však v nedeľu ráno na pobreží Lamanšského prielivu more vyplavilo šiestich utečencov z Iránu, spozorneli.

Nejde totiž o prvý prípad. Od novembra sa o preplavenie prielivu pokúsilo najmenej 220 ľudí. Približne toľko ich bolo v prvých desiatich mesiacoch roka.

V minulosti sa niečo podobné nedialo často, utečenci sa snažili skôr dostať do nákladných vozidiel, ktoré prechádzali tunelom medzi Calais a Doverom.

Za zvýšením počtu ľudí, ktorí to teraz skúšajú na malých lodiach nevhodných na podobnú plavbu, sú aj zvýšené kontroly v Calais, no to ako vysvetlenie podľa odborníkov nestačí.

Prečítajte si tiež: V Lamanšskom prielive zachránili 40 migrantov, smerovali do Británie

„Prichádza to v rovnakom čase ako zvýšený počet prichádzajúcich Iráncov,“hovorí pre Guardian Maya Konfortiová z organizácie Auberge des Migrants, ktorá pomáha utečencom v okolí Calais.

Bez skúsenosti s búrlivým morom

Charita identifikovala v decembri 500 ľudí prespávajúcich nadivoko v okolí Calais, takmer 40 percent z nich sú Iránci,tvrdí Konfortiová.

Iránci sa podľa nej na takúto cestu vydávajú, lebo na sever Francúzska prišli po súši a na rozdiel od afrických utečencov nemajú za sebou traumatizujúcu skúsenosť s plavbou cez Stredozemné more.

Ďalším dôvodom zvýšenia počtu nebezpečných plavieb je presviedčanie prevádzačov, že na cestu sa treba vydať čím skôr. Utečencom hovoria, že to treba stihnúť do marcového brexitu, kým sa „hranica uzavrie poriadne“.