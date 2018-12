Ženu nevpustili do Versailles, pretože mala oblečené starobylé šaty

Mladá návrhárka sa inak neoblieka.

29. dec 2018 o 13:43 ČTK

PARÍŽ. Vstup do zámku vo Versailles odoprel tamojší personál mladej módnej návrhárke, ktorá robí módu v štýle 18. a 19 storočia a sama také šaty bežne nosí.

Dvadsaťpäťročná Paloma Bernotová sa dozvedela, že jej róba v štýle spred dvoch storočí je pre návštevu nevhodná, napísal francúzsky denník Le Parisien.

"Do Versailles som chcela už ako malé dievča," povedala denníku Bernotová, ktorá sa chystala jednu z najslávnejších francúzskych pamiatok navštíviť s manželom.

Mladá návrhárka tvrdí, že iné než starobylé šaty nenosí. Strážnikom pri vstupe vysvetľovala, že to nie je prestrojení, ale jej všedný odev.

Tí ju síce nechal prejsť, ale sprievodca v zámku už nie, aj keď predtým vystála niekoľkohodinový rad.

Potom, čo jej sestra nepríjemnú skúsenosť zverejnila na twitteri, sa vedenie zámku vo Versailles ospravedlnilo a mladej žene venovalo dve vstupenky zdarma.

Poukázalo ale aj na to, že do zámku je zakázaný vstup ľuďom v kostýmoch alebo maskách, ktoré by mohli ohroziť umelecké diela alebo inak narušiť návštevu.