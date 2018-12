Trump nechtiac odhalil identitu a polohu vojakov v Iraku

Video s vojakmi zverejnil na twitteri.

27. dec 2018 o 20:20 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump po svojej vianočnej návšteve vojakov v Iraku zverejnil na sociálnej sieti Twitter videonahrávku, na ktorej pózuje s členmi špeciálnych jednotiek Navy Seals, čím odhalil ich identitu a lokalitu nasadenia - údaje zvyčajne udržiavané v tajnosti.

Trump ako hlavný veliteľ ozbrojených síl Spojených štátov má však právomoc informácie týkajúce sa polohy elitných tímov odtajniť, hoci tváre vojakov bývajú na oficiálnych fotografiách a videozáznamoch kvôli ochrane ich identity rozmazané.

Šéf Bieleho domu prišiel do Iraku deň po Vianociach, čeliac kritike za to, že nenavštevuje amerických vojakov nasadených v zahraničí, pripomína denník The Guardian.

Jeho návšteva bola obostretá tajomstvom, pričom novinári, ktorí ho sprevádzali, museli súhlasiť, že nezverejnia detaily o jeho ceste, až kým prezident nedokončí príhovor približne 100 vojakom.

Trump zverejnil daný videozáznam priamo z paluby prezidentského špeciálu Air Force One po tom, ako opustil iracký vzdušný priestor.

Návšteva sa uskutočnila na leteckej základni al-Asad západne od Bagdadu. Trump vojakom poďakoval za výsledky, ktoré dosiahli v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).

Išlo o prvú cestu Trumpa do vojnovej zóny, dopĺňa stanica BBC. Prezidenta sprevádzala prvá dáma Melania Trumpová. V Iraku zostáva stále viac než 5000 amerických vojakov, ktorí tam vedú výcvik miestnych síl.