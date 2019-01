Americký editor: Je nechutné, že sa Trump objíma s vraždiacimi diktátormi

Spojené štáty odstúpili od klimatickej dohody, od dohody s Iránom aj od obchodnej dohody TPP. Je to Trumpova vízia v rámci hesla America first (Amerika na prvom mieste) alebo len väčšia izolácia?

„Nenazval by som to izoláciou. Je to akýsi bojovný nacionalizmus, ktorý pohŕda medzinárodnými dohodami a v ktorom Trump chce, aby boli Spojené štáty vnímané ako silná krajina, ktorej celý svet vzdáva hold. Nie je to izolacionalizmus, ako keď sa Japonsko v sedemnástom storočí úplne odstrihlo od sveta. No Trump akoby naznačoval, že nemá veľa rešpektu voči okolitému svetu a uznáva len Spojené štáty.

Ak porovnáte Obamu, Clintonovú a Trumpa, Clintonová viac zasahovala do zahraničného a globálneho diania. Obama bol strategicky trocha opatrnejší a Trump je ešte opatrnejší.

Kým niektorí sa obávajú, že sa dostaneme do vojny s Iránom, ja osobne sa toho nebojím. Trump nemá dostatočný záujem o globálne dianie, aby vôbec investoval jednotky, peniaze a snahu do niečoho takého. Flirtuje s izolacionizmom, no je to skôr bojovný nacionalizmus.“

Je to tým, že je biznismen a jeho záujmy sú skôr lokálne?

„Niekedy je to len čisté ignorantstvo. Viem si predstaviť, že väčšina biznismenov sú internacionalisti, rozumejú dôležitosti medzinárodného obchodu a pravidlám. Trump nie. Je to ukážka jeho ignorantstva a jeho spôsobu budovania biznisu na realitnom trhu.“

Prieskumy však ukazujú, že stále má dostatočnú podporu.

Steven Clemons Je washingtonský editor magazínu The Atlantic, prispieva aj do magazínov Quartz či National Journal a komentuje pre televíziu MSNBC.

„To však neznamená, že Američania s Trumpom úplne súhlasia. Je tam obrovská priepasť, dokonca aj v rámci jeho vlastnej administratívy. Keď Trump hovorí a tweetuje, nie je jasné, či s tým súhlasí minister hospodárstva, alebo minister obrany. Je to bizarná a čudná administratíva aj pre odborníkov.

Amerika je viditeľne rozdelená. Ani medzi 40 percentami tých, ktorí Trumpa podporujú, nie sú tvrdohlaví izolacionalisti. Stále veria v Európu, stále cestujú, mnohí si pamätajú studenú vojnu s Ruskom aj jej dôsledky. No je tu frustrácia z toho, že Amerika už vo svete nemá toľko rešpektu. Je to teda skôr otázka národného ega.“

Sú Spojené štáty spoľahlivý partner?