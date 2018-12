Ako sa Babiš nechal ponížiť Číňanmi

Je Česko len vzdorujúca provincia Číny?

26. dec 2018 o 13:19 Jindřich Šídlo

Predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš sa deň pred Štedrým večerom stretol v priateľskom rozhovore s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky, aby s ním prediskutoval aktuálne otázky česko-čínskych vzťahov a znova nechal pekinských komunistov, aby ponížili jeho, úrad premiéra a bohužiaľ aj celú krajinu.

To sa bohužiaľ opakuje pravidelne už niekoľko rokov, no novinkou je, že sa k tomu teraz prvýkrát pripojil aj Babiš. A Číňania to s ním zahrali naozaj veľkolepo – ako to len s nami vedia.

V celom príbehu ide o mobilné telefóny a technológie Huawei. Tesne pred Vianocami pred nimi ako potenciálnym bezpečnostným rizikom varoval aj Národný úrad pre kybernetickú bezpečnosť, podobne ako mnoho iných tajných služieb vo svete. Babiš podľa svojho zvyku „myslím si to, čo mi povedal posledný človek, s ktorým som akurát hovoril“ okamžite vyhlásil, že telefóny, ktorým robí v Česku reklamu najväčší Čech Jaromír Jágr, musia zmiznúť z Úradu vlády.

A potom sa niečo stalo. Ešte v posledný predvianočný piatok sa urýchlene zišla Bezpečnostná rada štátu, aby vydala stanovisko, že názor kybernetického úradu nie je oficiálnym stanoviskom vlády a že sa bežní užívatelia značky Huawei nemajú čoho obávať.