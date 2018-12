Kurdom ide o všetko. Kto zaútočí skôr? Asad alebo Erdogan?

Kurdi sa pripravujú na útok z dvoch strán.

22. dec 2018 o 19:43 Matúš Krčmárik

DAMASK, BRATISLAVA. Od začiatku vojny proti Islamskému štátu sa o Kurdoch rozprávali niekedy až mýtické príbehy.

Najväčší národ na svete bez vlastného štátu odmietol odovzdať svoje územie na severe Sýrie islamistom, okrem mužov zobrali zbrane aj ženy a svoju zem ubránili.

Teraz sa však Kurdi zo Sýrie znovu boja o budúcnosť a paradoxne preto, že Islamský štát je takmer porazený.

„V oboch prípadoch čelíme skutočnému nebezpečenstvu,“ hovorí o blízkej budúcnostipre izraelský denník Haarec kurdský novinár Akid.

„Ľudia sa na smrť boja. Boja sa, že prídu o bezpečnosť,“ vyhlásil.

Americký prezident Donald Trump totiž cez týždeň oznámil, že Američania stiahnu svojich vojakov, ktorý na severe Sýrie podporovali kurdské milície.

Americká vláda zatiaľ neoznámila, kedy presne začne vojakov sťahovať.

Cesta sa tak otvára pre Turecko, ktoré v kurdských milíciách vidí teroristov, aj pre sýrskeho diktátora Bašara Asada, ktorý sa môže pokúsiť dostať pod kontrolu aj túto časť krajiny.

V ničom sa neodlišujú

To sú tie dve možnosti, o ktorých kurdský novinár hovoril. „V ničom sa neodlišujú,“ dodal.

Kurdi prebrali kontrolu nad severom Sýrie v roku 2012, keď Asad z oblasti stiahol jednotky, aby ich presunul na iné bojiská občianskej vojny. Odvtedy proti sebe Kurdi a režim výraznejšie nebojovali.

Kurdské milície sú kľúčovou zložkou takzvaných Sýrskych demokratických síl, ktoré v posledných rokoch v boji proti Islamskému štátu podporoval Západ.

Sýrski Kurdi dúfali, že by po vojne mohli podobne ako irackí Kurdi získať aspoň náznak nezávislosti. Že by sa ich vláda nad severom krajiny, kde sa napríklad v posledných rokoch znovu učila na školách kurdčina, mohla legitimizovať.

S týmto prišli tento rok aj do Damasku, no sýrska vláda to odmietla a to ešte Kurdi dúfali, že majú na svojej strane Američanov.