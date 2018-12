Americká armáda odíde zo Sýrie. Islamský štát je porazený, tvrdí Trump

V súčasnosti sa v Sýrii nachádza približne 2000 príslušníkov amerických ozbrojených síl.

19. dec 2018 o 16:13 (aktualizované 19. dec 2018 o 18:36) TASR

WASHINGTON. Spojené štáty americké začali so sťahovaním svojich vojsk zo Sýrie. Boj proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) tým zároveň vstupuje do novej fázy.

Píše sa to v stredajšom vyhlásení Bieleho domu, o ktorom informovala agentúra DPA.

Koniec víťaznej misie USA

"Pred piatimi rokmi bol Islamský štát na Blízkom východe nesmierne mohutnou a nebezpečnou silou, avšak Spojené štáty tento územný kalifát už porazili," uviedla v utorok vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.

"Uvedené víťazstvá nad IS nenaznačujú koniec globálnej koalície (proti IS) alebo jej ťaženia," konštatuje sa ďalej vo vyhlásení Bieleho domu, podľa ktorého USA začali so sťahovaním svojich jednotiek zo Sýrie, pretože prechádzajú do "nasledujúcej fázy tohto ťaženia".

USA budú pipravené opäť zasiahnuť

USA a ich spojenci budú podľa vyhlásenia aj naďalej pripravení "zasahovať na všetkých úrovniach", aby tak bránili záujmy Spojených štátov. Budú tiež pokračovať v spolupráci s cieľom zabrániť IS zmocniť sa územia, vykonávať finančné transakcie, získavať podporu či prenikať na územie USA.

Americký prezident Donald Trump v utorok v súvislosti so správami o pripravovanom sťahovaní vojenských jednotiek zo Sýrie na Twitteri uviedol, že extrémistická organizácia Islamský štát bola v tejto krajine porazená.

Podľa neho to bol jediný dôvod pre americkú vojenskú prítomnosť v Sýrii počas jeho mandátu.