Briti už rátajú s chaosom. Odchod bez dohody je reálnejší

Mayová sľubuje, že svojich poslancov presvedčí.

18. dec 2018 o 18:05 Lukáš Onderčanin

LONDÝN, BRATISLAVA. V júni 2016 hlasovalo 52 percent voličov za odchod Veľkej Británie z Európskej únie. Do formálneho odchodu zostáva sto dní, no v Británii rezonuje najmä to, že dohoda premiérky Theresy Mayovej s Bruselom je zlá.

Tí, ktorí chceli definitívny brexit v dohode vidia priveľa spoločných bodov s Úniou, tí, čo chceli zostať, zase kritizujú dohodu ako nevýhodnú.

Sto dní pred brexitom sa tak britská vláda prvýkrát otvorene začala pripravovať na scenár, podľa ktorého k žiadnej dohode v marci nedôjde. Naplní sa katastrofický scenár analytikov?

Vojaci aj emaily

Prečítajte si tiež: Kolabujú diaľnice aj letiská, kazí sa jedlo. Prvý deň Británie bez dohody

Ešte v septembri nazvala britská vláda túto možnosť armagedon. Kartové transakcie by mohli zo dňa na deň narásť, lietadlá nebudú mať licencie na pristávanie na európskych letiskách, cesty do prístavov budú blokovať kamióny čakajúce na preclenie tovaru a jedlo bez povolení sa bude kaziť v lodiach.

Britská vláda sa teraz – sto dní pred brexitom – snaží takémuto chaosu predísť.

„Kabinet sa zhodol, že sme dosiahli bod, kedy musíme tieto prípravy vystupňovať. To znamená, že teraz uvedieme do chodu zostávajúce prvky našich plánov pre odchod bez dohody,“ povedal agentúre Reuters hovorca Theresy Mayovej Jack Slack.

Doteraz boli ministerstvá pripravené na tento scenár len čiastočne. Teraz s núdzovým plánom musia počítať.