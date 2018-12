Analytik: Orbán je pragmatik, ktorý chce zničiť imidž Únie

Je Maďarsko ešte demokraciou?

"Ak by ste sa ma spýtali pred troma rokmi, povedal by som, že Maďarsko je demokracia, aj keď oslabená. No dnes už hovorím, že je to hybridný režim. Niečo medzi demokraciou a diktatúrou. Ak sa pozriete na správu OBSE k posledným voľbám v tomto roku, bola to najkritickejšia správa k voľbám v rámci Európskej únie. Boli síce slobodné, no neférové."

Prečo to tak je?

"Prokuratúra je predĺženou rukou vlády, nekoná vo veľmi očividných prípadoch korupcie vrátane toho, čo bolo v správe Európskeho protikorupčného úradu OLAF o zneužívaní eurofondov. Všetko zostáva bez dôsledkov. Vláda ovláda médiá.

V mnohých oblastiach sú za rozhodnutiami politické motívy, vláda si pomaly opantala aj akademickú slobodu, ústavnému súdu oklieštili kompetencie. Systém bŕzd a protiváh je postupne oslabovaný a zneužívaný a nezávislé inštitúcie nefungujú. Nemyslím si preto, že môžeme ešte o Maďarsku hovoriť ako o demokracii. A nemali by sme ho tak vnímať. Pre celú Európu je dôležité, ako budú ostatné štáty tolerovať medzi sebou hybridné režimy."

Čo je receptom úspechu Orbána?

"V mnohom naozaj rozumie maďarskému duchu. Podobne ako v Poľsku, aj v Maďarsku je veľmi dôležitou témou národná suverenita. A Orbán dokáže výborne hrať rolu bojovníka za slobodu. Aj historicky takéto postavy obľubujeme. Či už sme bojovali proti tureckej nadvláde, proti Habsburgovcom, Sovietskemu zväzu, či Bruselu. Podarilo sa mu vzkriesiť archetyp bojovníka za slobodu a to mu stačí, aby uspokojil svoju voličskú základňu."

Nepomohla mu najmä migračná kríza?

"Orbána zachránilo, že dokázal migračnú krízu využiť. Migranti sem prišli okolo roku 2015, keď Orbánova popularita klesala a mal problémy s korupciou. No on presadil jednoduchý naratív – musíme ochraňovať našu kultúru pred moslimskými imigrantmi, pretože nebudeme môcť jesť hurky a počúvať maďarskú hudbu. A to zafungovalo, dokonca aj na Západe.