S Kimom pil na jeho jachte drinky. Teraz sa stal obeťou politického únosu

V Číne zadržali dvoch Kanaďanov.

13. dec 2018 o 21:37 Matúš Krčmárik

Spavor dostal do Pchjongjangu Dennisa Rodmana.(Zdroj: SITA/AP)

PEKING, BRATISLAVA. Len málo západniarov si môže povedať, že popíjali miešaný drink na súkromnej chate pri severokórejskom pobreží. A že spolu s nimi pil tamojší diktátor Kim Čong-un. Kanaďan Michael Spavor je jedným z tých ľudí.

Prečítajte si tiež: Osobný čínsky špión do vrecka. Prečo zatkli viceprezidentku Huawei?

Roky žije v meste Tan-tung, ktoré leží tak blízko pri Severnej Kórei, že keby chcel, Spavor by za pár minút preplával riekou na opačnú stranu hranice.

On to však nepotrebuje, do krajiny chodieva pravidelne, okrem pozvaní na diktátorovu jachtu bol aj v prvom rade na februárovej vojenskej prehliadke v uliciach Pchjongjangu, kam sa väčšina zahraničných médií nedostala.

Teraz ho však zrejme dobehol jeho pôvod. Kanadské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Spavora zatkli čínske úrady. Ide už o druhého kanadského občana, ktorého za podozrivých okolností zadržali tento týždeň.

Bývalý diplomat a podnikateľ

Tým prvým bol Michael Kovrig, bývalý kanadský diplomat, ktorý pracoval v think-tanku International Crisis Group.

Čínske úrady naznačili, že porušil miestne zákony o mimovládnych organizáciách, keďže sa nezaregistroval.

Pri ňom sa ešte dá hovoriť, že kritikou ohrozoval režim, no Spavor o politike nehovoril.