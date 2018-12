Brexit je zložitý a chaotický. Vysvetlíme vám prečo (video)

Upozornenie: Toto video obsahuje aj vtip o brexite.

12. dec 2018 o 22:32 Katarína Kozinková, Peter Valovič

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Az4iKRhJcok

Britskej premiérke Therese Mayovej hrozil pád. Doma čelí pre brexitovú dohodu s Európskou úniou takej tvrdej kritike, že niekoľkí poslanci jej vlastnej, Konzervatívnej strany zahájili proces, v ktorom jej chceli vysloviť nedôveru ako líderke strany. Hlasovanie vlastných však prežila.

Ešte v utorok mal pritom parlament o dohode hlasovať. Mayová však hlasovanie o predbežnej dohode o brexite odložila, obávala sa, že by ju parlament v jej súčasnej podobe odmietol.

Analytika z portálu Euractiv, Radovana Geista, sme sa pýtali, prečo je proces odchodu Británie z Únie navonok taký komplikovaný a možno až neprehľadný.

Tiež nás zaujímalo, ktorý je najkľúčovejší odchodový moment a ako by to vyzeralo, ak by sa Británia rozhodla do Únie predsa len vrátiť.