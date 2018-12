Generál Petr Pavel: Rusko a Čína nás ohrozujú viac ako terorizmus

Armádny generál Petr Pavel je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády ČR, do júna bol šéfom Vojenského výboru NATO, čo je druhá najvyššia pozícia v Aliancii. Na Slovensku bol diskutovať na podujatí think tanku Globsec v Chateau Belá. (Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

Český prezident Miloš Zeman minulý týždeň spochybnil správu Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), ktorá označila za hrozbu Rusko aj Čínu a otvorene píše o ich aktivitách. Môže mať takéto spochybňovanie reálne následky pre Česko?

„Ak vrcholný politický predstaviteľ spochybňuje závery vlastnej tajnej služby, vlastným občanom tým vysiela signál, že sa v podstate nedá inštitúciám veriť. Ak budete veriť spravodajskej službe, tak prestávate dôverovať prezidentovi a naopak.

Je to aj zlý signál pre našich spojencov. Tí sa s nami delia o spravodajské informácie a ak vidia, že prezident alebo premiér ich spochybnia, môžu sa zdráhať sa s nami o nejaké informácie vôbec podeliť.“

Je to teda skôr v záujme krajín ako Rusko a Čína?

„Áno, našim protivníkom dávame najavo, že ešte môžu zintenzívniť svoju činnosť. Pretože aj keď na ich aktivity upozorní spravodajská služba, politici to nebudú brať na vedomie. Konanie prezidenta je veľmi nezodpovedné.“

Keď ste pôsobili v NATO, často sa stávalo, že sa partneri pýtali na kroky a motiváciu prezidenta Zemana?

„Niekoľkokrát áno. Ak si Zeman myslí, že niektoré jeho vyhlásenia a skutky určené domácemu publiku sa nedostanú k našim partnerom, mýli sa. NATO veľmi citlivo monitoruje to, čo sa deje v členských štátoch, a diskutuje o tom. Každé negatívne vyhlásenie vyvolalo otázky, čo za tým je – či to je nejaký trend pre Česko, alebo je za tým nespokojnosť. Vyvoláva to veľa otázok.“

Bolo to ťažké obhajovať pozície Česka?