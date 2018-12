Európsky súdny dvor: Británia môže prerušiť brexit bez súhlasu Bruselu

Odchod sa riadi Lisabonskou zmluvou.

10. dec 2018 o 9:23 (aktualizované 10. dec 2018 o 9:38) ČTK

BRUSEL. Európsky súdny dvor v pondelok potvrdil, že Veľká Británia môže jednostranne stiahnuť svoj zámer odísť z Únie.

Rozhodnutie by sa muselo uskutočniť v súlade s britskou ústavou.

Výsledkom by podľa súdu bolo, že krajina by zostala členom spoločenstva za rovnakých podmienok ako doposiaľ.

Luxemburg sa k veci vyjadril len deň pred tým, než by mal britský parlament hlasovať o zmluve upravujúcej brexit.

Podľa súdu môže Londýn svoje rozhodnutie stiahnuť do chvíle, než táto dohoda začne platiť, alebo do uplynutia dvoch rokov od britského oznámenia e o odchode, teda do 29. marca 2019.