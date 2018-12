CDU si vybralo náhradu za Merkelovú

Kancelárku nahradí na čele strany jej dôverníčka.

7. dec 2018 o 17:01 Lukáš Onderčanin

HAMBURG, BRATISLAVA. Obaja mali podobné šance, obom delegáti na sneme Kresťanskodemokratickej únie Nemecka tlieskali takmer totožný čas. Jedna bola symbolom kontinuity politiky Angely Merkelovej, druhý sľuboval veľké zmeny a aj samotnú Merkelovú mohol ohroziť.

Členovia najväčšej nemeckej strany si v piatok vyberali nového lídra strany CDU - bude ním Annegret Kramp-Karrenbauerová, Merkelovej blízka spolupracovníčka.

Aj keď Merkelová stále zostáva nemeckou kancelárkou, jej nástupkyňa má veľkú šancu, že ju v budúcnosti nahradí aj na tomto poste.

Kramp-Karrenbauerová, ktorú prezývajú AKK, získala v druhom kole 517 hlasov delegátov, jej súper a Merkelovej kritik Friedrich Merz 482 hlasov.

AKK, bývalá premiérka spolkového štátu Sársko, má ku kancelárke Merkelovej politicky aj osobne blízko, no napriek tomu sľubuje novú éru politiky.

Angela Merkelová na sneme v Hamburgu zdôraznila, že nechce, aby jej odkaz v strane zmizol. „CDU by sa nemala pozerať do minulosti ale do budúcnosti, s novými lídrami, novými odpoveďami a novými štruktúrami, no súčasne by si mala uchovať svoje hodnoty,“ povedala Merkelová na sneme podľa magazínu Politico.