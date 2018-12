Britská vláda také fiasko nezažila od 70. rokov. Mayová len ťažko presadí svoj brexit

Kľúčové hlasovanie Britov čaká v utorok.

5. dec 2018 o 16:29 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Poníženie historickej úrovne, 63 minút pekla, deň, keď Theresa Mayová stratila kontrolu. Zo stredajších tituliek britských denníkov by sa mohlo zdať, že o dohode o brexite sa už rozhodlo, pričom kľúčové hlasovanie britský parlament čaká až v utorok 11. decembra.

Na tento utorok však premiérka Mayová nebude spomínať v dobrom. Ešte skôr, ako sa v prvý deň rokovania o dohode s Európskou úniou poslancom prihovorila, prehrala jej vláda tri hlasovania. A to sa nestalo od 70. rokov,pripomína BBC.

Hlasovanie ukazuje, že šanca, že budúci utorok dohoda parlamentom prejde, je veľmi malá. Mayová proti sebe nemá len labouristickú opozíciu a zástancov tvrdého brexitu z vlastnej strany, v utorok sa proti nej postavila aj časť vlastných konzervatívcov, ktorí žiadajú užšie vzťahy s Úniou.

Tri hlasovania, tri prehry

Prvý spor sa viedol o právne analýzy, ktorými sa riadila vláda pri rokovaniach s Európskou úniou. Mayová chcela zverejniť len výňatky z nej, labouristi chceli vidieť všetko.

V prvom hlasovaní parlament odmietol návrh, aby sa pokarhaním ministrov, ktorí nechceli správu zverejniť, zaoberal osobitný výbor.

V druhom hlasovaní zas opoziční poslanci spolu so severoírskymi unionistami, ktorí zabezpečujú konzeratívcom väčšinu na vládnutie, odhlasovali, že vláda podľa nich „pohŕda“ parlamentom, keď správu nechcela zverejniť.

Odíde Británia? Británia opustí Európsku úniu 29. marca 2019 .

. Dohodu o podmienkach odchodu schválili európski lídri, teraz čaká na požehnanie poslancov národných parlamentov .

. Kľúčové bude hlasovanie v britskom parlamente, kde za dohodou nestoja ani všetci poslanci konzervatívcov Theresy Mayovej.

Theresy Mayovej. Hlasovať sa bude v utorok 11. decembra.

Nie je to vyslovenie nedôvery vláde, no náznak, že ak by s tým časť poslancov prišla, Mayová si nemusí byť istá svojou podporou medzi poslancami. V stredu už správu poslancom ukázali.

Do toho prišlo tretie hlasovanie o návrhu konzervatívneho zástancu zopakovania referenda Dominica Grieva, ktorý presadil, že ak súčasný návrh dohody neprejde, podobu novej dohody budú môcť meniť poslanci.

Toto tretie hlasovanie je najdôležitejšie. Podľa britských zákonov totiž majú poslanci právomoc vyjadriť svoj názor na kroky vlády, alebo zákony odmietnuť.