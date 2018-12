Autor seriálu McMafia: O rodinu nejde, Bulhar môže robiť s Kolumbijčanom

V Prahe sa stretávali ruská a talianska mafia.

3. dec 2018 o 19:58 Matúš Krčmárik

Britský novinár Misha Glenny napísal pred desiatimi rokmi knihu McMafia, ktorou sa inšpirovala BBC a tento rok odvysielala seriál s rovnakým názvom, na ktorom sa Glenny takisto podieľal. V súčasnosti sa pripravuje druhá séria. Glenny študoval v Prahe, kde v 90. rokoch aj pôsobil ako novinár, hovorí aj po česky. Na Slovensko prišiel v rámci Stredoeurópskeho fóra.

Tento rok natočila BBC seriál inšpirovaný vašou knihou spred desiatich rokov McMafia. Prečo ste pre opis mafií vybrali práve tento výraz?

„Keď som robil výskum o knihe, hovoril som s odborníkom na čečenskú mafiu v Moskve v 90. rokoch, ktorá tam bola vtedy najsilnejšia. Čečeni prenajímali svoje meno, takže čečenská mafia mohla vzniknúť aj v Jekaterinburgu, aj keď ju v skutočnosti riadili Slovania, len používali rovnaké meno a rovnako násilné postupy. Za použitie mena platili Čečenom v Moskve. Podobne funguje franchisingový systém McDonald‘s."

Stále to tak funguje?

„Menej ako v minulosti, ale McMafia sa medzitým stala globálnym fenoménom. Vďaka globalizácii sú mafie čoraz menej závislé od rodinných väzieb. Napríklad Kolumbijčania môžu pracovať v Bulharsku s miestnou mafiou pri dovoze kokaínu. Môžu využívať jej schopnosť dostať kokaín z olivového oleja alebo zo skla, v ktorom ich previezli do krajiny. Albánci pracujú s Talianmi a podobne.

Organizácie sú vďaka tomu oveľa flexibilnejšie, vedia lepšie využívať možnosti, ktoré prináša globalizácia. Vidíme, že mafie sa veľmi rýchlo presunú od pašovania drog k pašovaniu ľudí, ak si to trh práve vyžaduje."

Takže predstava krstného otca, ktorý zaúča synov, aby raz prevzali organizáciu, už neplatí?

„Rodinné väzby sú stále dôležité, ale už nie sú také rozhodujúce, aké bývali v minulosti. V seriáli Sopranovci bola veľmi zaujímavá scéna, kde sa Tony Soprano rozhodol zabiť svojho synovca Christophera, aj keď si boli veľmi blízki. Christopher mal po ňom prevziať biznis, no Tony si uvedomil, že jeho správanie je už prekážkou pre obchod. Obchodné myslenie prevážilo nad rodinnými väzbami. Takto teraz fungujú súčasné mafie, biznis je vždy dôležitejší ako rodina."

Prečítajte si tiež: Taliansky novinár: Súdy hovoria, že Vadalovci sú z ´Ndranghety. Bodka

Aké sú najnovšie možnosti, ktoré mafie využívajú?

"V posledných pätnástich rokoch je to kyberzločin. Medzi klasickou mafiou a kybermafiou je veľký rozdiel. V tradičnom chápaní mafie je kľúčové využívanie násilia na ochranu trhov. Z Bratislavy sa však v kyberpriestore dá útočiť v Los Angeles, potom si môžete peniaze vybrať v Dubaji, pričom nepotrebujete žiadne násilie. Do tohto typu zločinu sa zapájajú mladší ľudia z rôznych spoločenských tried. Spája ich len pohlavie. Takmer všetci účastníci kyberzločinu sú muži. Žien tam je ešte menej ako pri tradičnom zločine.

Klasické mafie využívajú čoraz viac útoky v kyberpriestore, kybermafie zas napodobňujú organizačnú štruktúru mafií. Za útokmi je čoraz zriedkavejšie jednotlivec, takzvaný osamelý vlk."

Zavraždený novinár Ján Kuciak písal o prepojení talianskej mafie na slovenský Úrad vlády. Narazili ste pri svojom výskume aj vy na vplyv talianskej mafie v stredoeurópskom regióne?