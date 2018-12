Hnutie MeToo zasiahlo aj vianočnú klasiku. Ona hovorí nie, on nalieha

Rádio nebude hrať Baby it's cold outside.

2. dec 2018 o 15:20 Matúš Krčmárik

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/7MFJ7ie_yGU

BRATISLAVA. Slečna sa snaží ísť domov, partnerovi hovorí, že sa o ňu budú báť, že otec bude nervózny a susedia budú mať reči.

On ju však tak jednoducho pustiť nechce. Opakuje, že vonku je príliš zima, mala by si s ním dať ešte jeden drink a užívať si atmosféru pri krbe.

Takto sa dá zhrnúť príbeh v texte piesne Baby it's cold outside. Ak by vznikla dnes, zrejme by vyvolala pozornosť, no ona pochádza z roku 1944, keď ju napísal Frank Loesser, a medzitým sa stala americkou vianočnou klasikou, ktorú prespieval aj Tom Jones či Lady Gaga.

Hnutie MeToo však dobieha aj túto pieseň.

Manipulatívny text

„Pieseň síce vznikla v inom období, ale text sa môže zdať manipulatívny a nesprávny,“ napísal v blogu moderátor clevelandského rádia Star 102 Glenn Anderson.

Osobitne citlivá je pasáž, kde sa slečna muža pýta, čo to má v nápoji, čo pripomína praktiky, keď sa muži snažia nasypať ženám do pohárov drogy, aby ich potom omámené znásilnili, píše web Salon.com.

„V súčasnosti sú ľudia často precitlivení a ľahko sa urazia, ale vo svete, kde hnutie MeToo dalo ženám konečne hlas, ktorý si zaslúžia, nemá táto pieseň miesto,“ zdôvodnil poslucháčom, prečo pred týmito vianocami klasickú pieseň na vlnách Star 102 počuť nebudú.

Rádio sa tak postavilo aj proti vlastným poslucháčom. V ankete na facebooku až 94 percent ľudí hlasovalo za možnosť, aby sa pieseň hrala, lebo je to klasika.

Viacerí pritom upozorňujú, že dôležitý je historický kontext. Komička Jen Kirkman napríklad poukazuje na fakt, že fráza týkajúca sa nápoja mala v tridsiatych rokoch minulého storočia iný význam. Dodáva, že celá pieseň je oveľa komplexnejšia než sa môže javiť na prvý pohľad.

Nie znamená nie

„Skutočne posunula hranicu súhlasu,“ hovorí o piesni šéfka clevelandského centra pre pomoc znásilneným Sondra Millerová. Myslí si, že napriek tomu, že pieseň vznikla dávno, treba jej text vnímať zo súčasnéhi pohľadu.

„Postava v piesni hovorí nie a obsah naznačuje, že by to mohlo v skutočnosti znamenať aj áno,“cituje ju BBC. „Myslím si, že v roku 2018 už vieme, že súhlas sa vyjadruje slovom áno a ak niekto povie nie, tak nesúhlasí a vtedy treba prestať.“