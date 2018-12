Macron by mal zísť z piedestálu, odkazuje ulica. Jej časť vyvoláva násilnosti

Pri stretoch boli desiatky zranených.

1. dec 2018 o 18:11 Matúš Krčmárik

PARÍŽ, BRATISLAVA. Valerie Casanovová na prvý pohľad nevyzerá ako revolucionárka. Žena v strednom veku, ktorá žije na francúzskom vidieku.

Prakticky každodenne si však oblieka žltú vestu, časť povinnej výbavy vozidla, aby ukázala, že sa jej nepáči plán na zvýšenie spotrebnej dane na palivo.

„Niekedy sme mali nižšiu vrstvu, strednú vrstvu a bohatých, teraz už máme len nižšiu vsrtvu a bohatých,“ hovorí Francúzkav reportáži BBC. Posťažuje si, že jej rodina používa tri vozidlá, bez nich by na vidieku neprežili, lebo by sa nevedeli dostať do práce či do obchodu.

A už teraz nechodia nikam von, nemajú na to peniaze. Po januárovom plánovanom zvyšovaní dane to bude ešte horšie. „Prezident Emmanuel Macron sa zrejme bude držať svojich zákonov, ale aspoň vidí, že proti nemu vzniká odpor,“ hovorí stojac na ceste, kým autá za ňou trúbia na podporu protestu.

Dvaja z troch Francúzov

Ľudí ako Casanovová sú v posledných týždňoch státisíce. Pokojne stoja popri cestách, prípadne niektoré cesty blokujú. Podľa prieskumov hnutie podporujú dve tretiny francúzskych občanov.

Už tretiu sobotu sa však v Paríži odohráva oveľa násilnejší protest ľudí, ktorí sa takisto hlásia k žltým vestám, ako sa hnutiu hovorí, alebo sa len priživujú na atmosfére nespokojnosti.

K sobotňajším stretom medzi demonštrantmi a políciou prišlo ešte pred plánovaným začiatkom protestu. Ľudia sa na Champs Élysées pri Víťaznom oblúku začali zhromažďovať od rána, najznámejší parížsky bulvár po predošlých protestoch radšej pre dopravu uzavreli.