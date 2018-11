Na Morave sa zrútil armádny vrtuľník

Armáda nebude do konca vyšetrovania oznamovať podrobnosti.

29. nov 2018 o 13:02 (aktualizované 29. nov 2018 o 14:12) SITA

PRAHA. Na armádnej základni v Náměšti nad Oslavou na Morave sa v stredu zrútil vrtuľník Mi-24.

Pri incidente nikto neutrpel zranenia. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz, ktorému to potvrdila hovorkyňa generálneho štábu Magdalena Dvořáková s tým, že stroj spadol z výšky niekoľkých metrov.

Nehoda aj výška spôsobenej škody je predmetom vyšetrovania.



"Dňa 28. novembra 2008 v ranných hodinách došlo v priestoroch 22. základne vrtuľníkového letectva Sedlec-Vícenice pri Náměšti nad Oslavou k poruche vrtuľníka Mi-24. Incident sa zaobišiel bez zranení. Prípadom sa zaoberá vyšetrovacia komisia. Do záveru vyšetrovania nebudeme poskytovať bližšie podrobnosti," vyjadrila sa Dvořáková.



Podľa portálu natoaktual.cz sa nehoda stala pri záťažovom teste. Vrtuľník vyletel do výšky jedného až dvoch metrov, keď sa mu pravdepodobne "roztrhol" motor a on následne spadol.

Podľa nemenovaného zdroja sú časti lopatiek motora popadané po okolí. Vrtuľník je značne poškodený, dodáva iDNES.