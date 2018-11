Na nákupy mám dlhší zoznam, ako je opozičný plán brexitu, útočí Mayová

O dohode rozhodnú 11. decembra.

29. nov 2018 o 12:18 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Keď sa 11. decembra britskí poslanci stretnú, aby hlasovali o dohode o odchode Británie z Európskej únie, nebudú mať dobré možnosti. Všetky možné scenáre totiž znamenajú, že britská ekonomika bude rásť pomalšie, než keby voliči v júni 2016 nehlasovali za odchod.

Ak však majú byť škody čo najmenšie, poslanci by mali podporiť návrh dohody, ktorý s Európskou úniou vyrokovala premiérka Theresa Mayová a ktorý predstaví v parlamente, odkazuje Bank of England.

V štúdii, kde britská centrálna bankaporovnávala rôzne scenáre, sa píše, že aj v najlepšom prípade bude na tom britská ekonomika do piatich rokov o jedno percento HDP horšie, ako keby krajina neopúšťala Úniu.

Najhorší scenár – neriadený brexit bez dohody, po ktorom by navyše Únia spustila sankčné opatrenia – by podľa banky do piatich rokov znamenal dokonca ekonomický prepad o osem percent, prepad hodnoty britských nehnuteľností o tridsať percent a zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré by mali zastaviť rastúcu infláciu.

Brexit skrátka bude niečo stáť

„Toto sa môže stať. Neznamená to, že je to najpravdepodobnejšia možnosť,“ povedal pri predstavovaní správy guvernér centrálnej banky Mark Carney.