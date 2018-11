Autistický chlapec ušiel matke a išiel sa hrať s pápežom (video)

Chlapec ťahal gardistu za ruku a hral sa Františkovi za chrbtom.

29. nov 2018 o 6:49 TASR

VATIKÁN. Malý argentínsky chlapec ušiel svojej matke na stredajšej generálnej audiencii vo Vatikáne a išiel sa na pódium hrať s pápežom Františkom, ktorého to potešilo.

"Chlapec nerozpráva, je nemý," oznámil František veriacim, zhromaždeným na jeho pravidelnom týždennom stretnutí, po tom, čo sa mu chlapcova matka ospravedlnila a vysvetlila mu, že syn je autista.

Pochválil slobodu a voľnosť

"Ale vie komunikovať, vie sa prejaviť," pochválil ho argentínsky pápež, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

"A viac než to: je slobodný. Neskrotne slobodný, ale slobodný," dodal.

Chlapec ťahal švajčiarskeho gardistu za ruku v rukavici a hral sa Františkovi za chrbtom.

"Daj mi pusu," oslovil ho pápež, keď na pódium pribehla chlapcova matka a pokúšala sa syna chytiť. Nato jej František povedal, aby dieťa nechala tak.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/TPz9popHhso

Veriaci tlieskali

"Všetci by sme sa mali sami seba spýtať, či sme aj my pred Bohom takí slobodní. Všetci by sme mali byť pred Bohom takí slobodní, ako je dieťa pred svojím otcom," pokračoval pápež.

"Požiadajme o milosť pre toto dieťa, aby mohlo rozprávať," navrhol František a 7000 prítomných veriacich začalo tlieskať, napísali miestne talianske médiá.

Prefekt Pápežského domu Georg Gänswein, ktorý sedel vedľa pápeža, sa otočil k Františkovi a zažartoval, že chlapec "je Argentínčan, je neskrotný".