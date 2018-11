Pápež neposlal do pekla V4 ani Salviniho. Je to hoax

Tisíckam ľudí stačil klamlivý titulok.

28. nov 2018 o 21:03 Tomáš Kušnír

Pápež neposiela Vyšehrad do pekla, je to hoax(Zdroj: Pravý prostor)

Pápež František reaguje na výzvy k rezignácii útokom. Terčom sú aj krajiny V4 a súčasný taliansky minister vnútra. Podľa najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi za ich odmietavý postoj k utečencom pôjdu do pekla.

Výrok zverejnil český web Pravý prostor, prebral ho aj portál pravdive.eu. Na slovenskom internete ho šírila Facebooková skupina „Politická a celospoločenská diskusia Priateľov pána JUDr Vladimíra Mečiara“.

Peklo sa nekoná

Napriek tomu, že František mal podľa autora hoaxu Libora Číhalu „priamo“ obviniť taliansku vládu a krajiny Vyšehradskej štvorky, text neobsahuje konkrétny výrok, ktorý by to potvrdzoval. Výzva na „otvorenie náruče“ a kritika tých, ktorí nechcú prijať migrantov, ešte explicitne neznamená Františkovu predpoveď o „pekelnom“ osude týchto štátov.

Zmienky o pekle sa nachádzajú iba v titulku, nie v texte správy. Titulok je jednoznačne manipulatívny, čo však štatisticky väčšine ľudí stačí, aby článok olajkovali alebo prevzali.

Potvrdzuje to štúdia uverejnená na portáli Forbes, podľa ktorej až 59 percent internetových čitateľov preberá články bez toho, aby si ich prečítali.

Nepravdivý príspevok spája vyjadrenie s pápežovou obranou proti hlasom k rezignácii. Štítom mu majú byť práve migranti. Slová o vpustení do príbytkov a ich kultúry do svojho srdca portál interpretoval ako výzvu na konvertovanie na islam a označil to za „logický preklad pápežovej zvesti“.

Podľa konšpiračného webu sme „svedkami chrlenia najprimitívnejších rétorík z úst mocných, čo iné hovorí pápež, Merkelová alebo Macron“.

Pomoc migrantom

„Tento Argentínec“ má podľa autora urážať Európanov tým, čo hlása. Neskôr sa v texte vyskytne zmienka o katolíckej cirkvi v rozklade.

„Pápež vniesol do cirkvi to najhoršie, čo ju mohlo stretnúť – schizma. Kresťania proti kresťanom,“ uviedol Pravý prostor, ktorý nerozlišuje medzi faktami a komentatívnymi vyjadreniami.

František v rámci svojho pôsobenia viackrát apeloval na svetových lídrov aj veriacich, aby pomohli migrantom.

Vo svojom novoročnom prejave prosil, aby sme „neuhasili nádej v ich srdciach a očakávania mieru“. Podľa pápeža by to „s dobrým vzdelaním mohli africké deti dotiahnuť ďaleko“ a na prekonanie súčasnej krízy je „potrebná zmena myslenia“.

Výroky namierené voči krajinám V4 alebo šéfovi talianskeho rezortu vnútra z úst katolíckeho lídra nezazneli.