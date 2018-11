Chodorkovskij: Putina porazí len strana prázdnej chladničky

Dúfam, že sa do Ruska vrátim, hovorí bývalý oligarcha Michail Chodorkovskij.

28. nov 2018 o 20:59 Leoš Rousek, Ondřej Soukup, Hospodářske noviny

Bývalý ruský miliardár a súčasný opozičník sa od svojho prepustenia zo žalára spred piatich rokov vydal druhýkrát do Prahy. Vystúpil na konferencii ruských exulantov a oponentov prezidenta Vladimira Putina.

Ten krajine vládne osemnásť rokov, z ktorých desať strávil Michail Chodorkovskij vo väzení. Odsúdili ho za krátenie daní vyplácaných ropnou spoločnosťou Jukos, ktorú spoluvlastnil.

Jedným z dôvodov jeho uväznenia však bola neochota vzdať sa politických ambícií v čase, keď si Putin a jeho prívrženci svoju moc len budovali.

Rozhovor vznikol ešte pred súčasnou eskaláciou napätia medzi Ruskom a Ukrajinou.

Stretávate sa s európskymi lídrami. Rozumejú západné krajiny Rusku?

„Kladiem dôraz na to, aby sa nehovorilo, že Rusko niečo urobilo alebo niečo nie je v ruskom záujme. Existuje Rusko, ktoré má svoje záujmy, o ktorých mnoho neviete, ale existuje Kremeľ, ktorého záujmy poznáte. Preto sa nedajú spájať záujmy Kremľa so záujmami Ruska ako takého. Naučte sa v týchto situáciách namiesto Ruska hovoriť Kremeľ. To bude oveľa správnejší opis súčasnej situácie.

Pritom však musím povedať, že napríklad vo Veľkej Británii ma už začali chápať. Dokonca premiérka Theresa Mayová, ktorá vystupovala na verejnosti v prípade Skripaľovcov, hovorila, že reč nie je o zločinoch Ruska, ale o činoch, ktoré vykonala ruská vláda. Dokonca možno len menšia časť vlády.“

Aký je váš recept na boj s propagandou, s ktorou sa stretávate?

Michail Chodorkovskij Michail Borisovič Chodorkovskij (55) je ruský podnikateľ a manažér, bývalý prezident ropného koncernu Jukos.

Bol jednou z najvýraznejších postáv ruského hospodárstva v 90. rokoch 20. storočia.

Bol stíhaný a odsúdený za ekonomickú trestnú činnosť.

„Podľa mňa súčasnú vládnucu politickú stranu, ktorej v Rusku hovoríme televízna strana, pretože ovláda všetky tieto médiá, porazí len takzvaná strana chladničky. K víťazstvu demokratickej opozície prispeje, ak sa ľudia prestanú mať dobre a takzvaná strana televízie im prestane dávať dosť peňazí. To sa ukázalo v okamihu, keď sa spustila dôchodková reforma a vzala ľuďom peniaze, ktoré vložila do neznámych investičných projektov, za ktorými stoja ľudia okolo Putina. Preto prezidentova popularita v súčasnosti klesá.

Pri modernejšej a mladšej časti ruskej spoločnosti – a revolúcie robia práve mladí ľudia – sa treba zamerať na boj pomocou online nástrojov. Súčasná vláda internet úspešne využíva na dosiahnutie svojich cieľov. Vznikli celé organizácie, ktoré za štátne peniaze pracujú na tom, aby ovplyvnili prezidentské voľby v Spojených štátoch či referendum o brexite.“

Vaším záujmom je však Rusko a tamojšia spoločnosť. Čo pre ňu môžete zvonka pomocou online médií urobiť?