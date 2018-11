Analytik: Porošenko využíva ruský útok pred voľbami

Západ nemá ako Ukrajine vojensky pomôcť.

Ukrajinský parlament schválil po útoku v Kerčskom prielive v desiatich regiónoch stanné právo na 30 dní. Pôvodne sa hovorilo o celej krajine a o dvojnásobnom čase. Zľakol sa prezident Porošenko kritiky?

„Dlhšie stanné právo by znamenalo ohrozenie prezidentských volieb, ktoré majú byť 31. marca 2019. Proti tomu sa zdvihla veľká kritika, dokonca aj traja bývalí ukrajinskí prezidenti napísali výzvu, aby k takému kroku nedošlo.

Aj v Porošenkovej strane vypukla rebélia. Ukazuje to, že ani jeho vlastná frakcia neverí, že túto situáciu nezneužije vo svoj prospech.

Jeho motivácia je jasná – chcel zareagovať na novú ruskú agresiu v Azovskom mori, no súčasne aj posilniť svoju kandidatúru. Ak by sa voľby naozaj posunuli, záviselo by od prezidenta, kedy by boli. Parlament preto požadoval, aby bol termín volieb garantovaný.“

Aký vplyv na voľby môže mať táto zredukovaná verzia stanného práva?

„Keďže stanné právo bude platiť pre desať regiónov, viem si predstaviť, že by juhovýchod úplne vylúčili z prezidentských volieb.“

Je teda stanné právo rizikom pre demokraciu na Ukrajine?

„V stannom práve nie je demokracia, jeho vyhlásením prestáva fungovať.