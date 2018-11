Putinovi môže útok pri Kryme pomôcť, tvrdí analytička

Rusi chcú kontrolovať Azovské more, hovorí analytička AMANDA PAUL.

Je náhoda, že ruské námorníctvo zaútočilo na ukrajinské lode prechádzajúce cez Kerčský prieliv alebo mohlo ísť o plánovanú provokáciu z ruskej strany?

"Rusko v tejto oblasti robí provokačné manévre asi od apríla, keď cez prieliv dokončili Kerčský most. Napätie odvtedy narastá. Zdá sa, že Kremeľ sa snaží o to, aby sa Azovské more stalo súčasťou ruských vôd, čím by sa posilnil nielen ich vplyv na polostrove Krym, ale aj vplyv a prítomnosť v Čiernom mori."

Bol pre vás tento krok prekvapivý? Ukrajinskí generáli už dlhšie upozorňovali na možnú vojnu v Azovskom mori.

"Vývoj v oblasti už niekoľko mesiacov nasvedčoval tomu, že sa to môže stať. Takže to nebolo úplné prekvapenie. Rusko doteraz dávalo prednosť akejsi postupnej anexii. Nerobilo žiadne veľké kroky, no boli tam mnohé malé provokácie a snahy o zastrašenie Ukrajiny či snahy skomplikovať prejazd ukrajinským plavidlám.

Ukrajina na tento narastajúci problém viackrát upozorňovala. Celkovo sa malo spraviť viac, aby sa potlačilo ruské budovanie vojenských kapacít na Kryme a v Čiernom mori."

Snaží sa Rusko o úplnú blokádu Azovského mora? Môžu prípadne zvažovať aj získanie prístavu Mariupoľ pod svoju kontrolu?