Kto volí Andreja Babiša? (analýza)

PRAHA. Nikdy nepôjdem do politiky, nemám na to predpoklady, som diskvalifikovaný, vyhlásil Andrej Babiš v roku 2011. Uplynulo sedem rokov, ten istý muž je premiérom a hlása: „Nikdy neodstúpim, to si zapamätajte.“

Babiš zjavne prešiel dlhú cestu a Česko ju prešlo s ním. Krajina sa zmenila, politicky a hodnotovo, do istej miery aj ekonomicky. Prečo sa to stalo? Napriek kauzám, ktoré sa okolo Babiša točia, jeho podpora nepadá. Ako dlho ešte môže jeho éra trvať a kam môže krajinu doviesť?

V hodnotení Andreja Babiša voličmi vidíme dve úplne odlišné perspektívy. Priaznivci ho oceňujú ako premiéra, za ktorého vlády sa krajine darí a ktorý hovorí ich jazykom. Podporu mu vyjadrujú vo voľbách, jeho hnutie ANO sa môže spoľahnúť na stabilných tridsať percent hlasov. Babiš si udržiava dominantnú pozíciu vo vláde.

Odporcovia mu, naopak, vyčítajú spoluprácu s komunistickou Štátnou bezpečnosťou alebo podozrenia z podvodu pri čerpaní dotácií na farmu Čapí hnízdo. A označujú ho za ohrozenie demokracie.

Prvá perspektíva však zatiaľ vyhráva.

Symbol zmeny

Po dôvod sa musíme vrátiť do obdobia pre ôsmimi rokmi, keď druhý najbohatší Čech hnutie ANO zakladal.