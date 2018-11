Chcel ich učiť o Ježisovi, zabili ho. Domorodci chcú ostať pred svetom skrytí

Kmene nedotknuté civilizáciou jestvujú.

23. nov 2018 o 8:15 Lukáš Onderčanin

BRAZÍLIA, BRATISLAVA. Predtým, ako sa 27-ročný Američan John Allen Chau opäť pokúsil dostať na ostrov Severný Sentinel v Indickom oceáne, napísal rodičom list.

„Možno si myslíte, že som blázon, no myslím si, že to stojí za to, predstaviť týmto ľuďom Ježiša,“ píše sa v liste podľa denníka Guardian.

Mladý misionár potom opäť vstúpil na ostrov, kde žije asi najizolovanejší domorodý kmeň na svete, Sentinelci.

Na jeho dary – futbalovú loptu či rybu, ktoré im doniesol predtým, nereagovali. Bibliu mu prestrelili šípom.

Na ďalší deň už rybári, ktorým mladík zaplatil za odvoz, videli, ako domorodci ťahajú mŕtve telo misionára po pláži.

Sentinelci sú len jeden z asi sto domorodých kmeňov na svete, ktoré sa stále označujú ako nekontaktované. To znamená, že neprišli do styku s modernou civilizáciou.

Väčšina z nich žije v brazílskych pralesoch či v horách Papui Novej Guinei. Mnoho z nich o civilizácii vie - nad hlavami im prelietavajú helikoptéry, ľudia im nechávali v minulosti dary. A niekedy ich aj neúmyselne zabili – napríklad rozšírením chorôb.

Zničili ich kokaín a malária

Už cestovateľ Marco Polonapísal do svojho denníka v 13. storočí, že Sentinelci sú „najnásilnejšie a kruté pokolenie, ktoré zje každého, koho chytí.“ Dohady o ich kanibalizme sa nikdy nedokázali.

“ Kontakt je väčšinou násilný a nepriateľský, no hlavnými zabijakmi sú väčšinou bežné choroby, voči ktorým títo ľudia nemajú imunitu a ktoré sú im často osudné. „ organizácia Survival

Za sedem storočí sa však na malom ostrove, ktorý je súčasťou Andamanských ostrovov, veľa nezmenilo. Sentinelci vytrvalo kontakt s okolitým svetom odmietajú – naposledy v roku 2006 zabili dvojicu rybárov, ktorí uviazli na plytčine na brehu ich ostrova.

Dnes ich je domorodcov ostrove možno stovka a indická vláda sa snaží ich želaniu vyhovieť. Vstup na ostrov je zakázaný a polícia už zatkla sedem rybárov, ktorí Američana za peniaze k ostrovu odviezli.

Sentinelci nie sú jediný takýto kmeň. Medzinárodná organizácia Survival odhaduje, že vo svete môže byť okolo sto kmeňov, ktoré nemajú kontakt s civilizáciou. Ich úlohou je zabezpečiť, aby to tak zostalo.