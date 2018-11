Vznikla kľúčová dohoda, brexit už môžu podpísať

Deklaráciu budú schvaľovať na summite lídri členských krajín Únie.

22. nov 2018 o 11:45 (aktualizované 22. nov 2018 o 14:07) Matúš Krčmárik

BRATISLAVA, BRUSEL. Na rozdiel od dohody o britskom odchode z Európskej únie, ktorá má 585 strán, je politická deklarácia oveľa menšia.

Jej dôsledky však môžu do budúcnosti byť závažnejšie.

Teraz je dôležité hlavne to, že sa na nej Británia s Európskou úniou zhodla a v nedeľu by tak európskym lídrom nemalo nič brániť v podpise dohody o brexite a deklarácie.

Dokumenty potom môžu začať svoju cestu po európskych parlamentoch, kde sa budú schvaľovať v najbližších mesiacoch.

Podľa britskej premiérky Theresy Mayovej by nemal byť problém ani so Španielskom, ktorého premiér Pedro Sánchez sa vyhrážal, že pre otázku Gibraltáru by mohol dohodu blokovať.

Budúcnosť vzťahov

Dohoda o britskom odchode podrobne popisuje, ako bude vyzerať samotný britský odchod v marci budúceho roka.

Prečítajte si tiež: Boj o skalu. Môžu brexit zastaviť Španieli?

Aké budú podmienky prechodného obdobia, keď sa Londýn bude riadiť európskymi reguláciami, určuje režim na hranici Írska a Severného Írska aj sumu, ktorá Británia zaplatí na pokrytie minulých záväzkov.

Dohoda o britskom odchode je právne záväzná, preto je taká podrobná, nehovorí však nič o tom, ako budú vzťahy Británie a Európskej únie vyzerať po skončení prechodného obdobia v decembri 2020 alebo o desať rokov.

Práve tie naznačuje politická deklarácia, na ktorej sa rokovacie strany dohodli vo štvrtok. Ide najmä o oblasti obchodu, bezpečnosti či politickej spolupráce.

Vznik dohody vo štvrtok potvrdil šéf Európskej rady Donald Tusk aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Mayová ešte dodala, že sa v sobotu vráti na ďalšie rozhovory s cieľom objasniť si posledné nevyriešené body v zmluvných dokumentoch týkajúcich sa brexitu.

Ako sa bude vyvíjať brexit? (zdroj: SME - MIROSLAV MEZEI)

Mayová je pod tlakom

Deklarácia nie je záväzná, všetky jej body budú ešte predmetom rokovaní, ktoré sa budú odohrávať počas prechodného obdobia. Naznačuje však, kam by sa krajina chceli posunúť.

Zatiaľ sú v nej najmä pomerne nekonkrétne frázy ako: "Budúceho vzťahy budú založené na rovnováhe práve a povinností, pričom sa budú brať do úvahy princípy každej strany."

Podľa dohody si obe strany "predstavujú obchodné vzťahy také blízke, ako to len bude možné", ale Európska únia a Veľká Británia budú rozdielnymi trhmi s nevyhnutnými prekážkami.

Dohoda o brexite aj deklarácia teraz pôjdu do európskych parlamentov, no Mayovú čaká ťažká úloha aj pri schvaľovaní v domácom parlamente, kde nemá podporu ani medzi vlastnými konzervatívcami.

Zástancom tvrdého brexitu sa nepáči, že Británia sa aj štyri roky po referende o odchode z Únie bude riadiť niektorými európskymi reguláciami. Navyše, ak sa dovtedy nedohodnú podmienky na írskej hranici, môže sa to natiahnuť.