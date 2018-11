Ukrajinský poslanec: Parlament je ako Černobyľ

Keď ste pred piatimi rokmi stáli na kyjevskom majdane, predstavovali ste si, že Ukrajina dnes bude vyzerať takto?

"Pred piatimi rokmi sme očakávali iný vývoj oproti tomu, čo dnes na Ukrajine máme. Myslím si, že situácia s oligarchami a korupciou sa veľmi nezmenila. Stále kontrolujú štátne majetky, parlament a politiku, aj políciu či iné inštitúcie. Ukrajina sa aktuálne nachádza v zlomovom bode, pretože najbližšie voľby budú pre budúcnosť krajiny kľúčové. Buď tento systém zničíme a postavíme nový, a vyčistíme politiku od korupcie, alebo tu pretrvá status quo."

Takže ste predtým boli väčší optimista?

"Určite som mal pred piatimi rokmi optimistickejšie predstavy."

Serhij Leščenko (38) Je poslancom ukrajinského parlamentu za Blok Petra Porošenka. Ako novinár bol zástupcom šéfredaktora denníka Ukrajinská Pravda. Organizoval protesty na kyjevskom majdane. Je kritikom prezidenta aj korupcie.

Zažili ste hneď prvé protesty po odmietnutí asociačnej zmluvy?

"Nie, bol som totiž na štipendijnom programe v Spojených štátoch, no hneď v decembri som prišiel domov. A bol som tu aj potom, keď sa revolúcia naplno rozbehla."

Má Ukrajina stále to omieľané proeurópske smerovanie?

"Myslím si, že sú to len oficiálne taľafatky, že Ukrajina sa približuje k európskym inštitúciám. No skutočná politika je otrávená korupciou. Je to len politická značka – sme bližšie k Európe. No štýl, akým sa tu robí politika, má len málo spoločné s Európou. Sú tu oligarchovia, zneužívanie moci prezidentom a vládou. Korupcia je stále hlavným cieľom, prečo ísť do politiky. No súčasne máme aj pokrok, vznikli inštitúcie ako Protikorupčný úrad, no aj ten je teraz terčom útokov."

Ste teda z porevolučného vývoja sklamaný?