Zapálili im dom, vyhrážajú sa. Takmer nič sa nezmenilo, hovorí syn zavraždenej novinárky

Kritickú maltskú novinárku Daphne Caruana Galiziovú chceli zabiť dvakrát. Pri prvom útoku, keď im niekto zapálil dom, bol aj jej syn PAUL CARUANA GALIZIA. Napokon ju zavraždili v októbri 2017, keď jej pri odchode z domu vybuchlo auto. Jej syn dnes hovorí, že ich vláda označuje za nepriateľov národa, pretože kritizujú korupciu. Ako v prípade Jána Kuciaka, aj maltská polícia vrahov chytila. V nedeľu sa objavili informácie o tom, že môžu mať aj objednávateľov.

Na Slovensku sa po vražde novinára zaktivizovali občania a po masívnych protestoch odstúpil premiér aj minister vnútra. Dialo sa niečo podobné aj na Malte po vražde vašej mamy?

“Bohužiaľ nie v takom rozsahu. Myslel som si, že vražda mojej mamy bude moment, po ktorom budeme všetci chápať, že máme seriózny problém. No nestalo sa to. Niečo sa zmenilo k lepšiemu, posilnila sa najmä občianska spoločnosť, ktorá bola na Malte vždy veľmi slabá. Ozýva sa čoraz viac aktivistov. No aj oni sú ohrození, vláda na nich čoraz častejšie útočí. Je povzbudzujúce, že ľudia sa nevzdávajú. No nie je tu taká kolektívna odpoveď ako u vás, čo je trocha znepokojujúce. Premrhali sme moment, v ktorom sme si mohli povedať, že treba veci zmeniť.”

Existuje teda na Malte právny štát?

“Nemyslím si to, situácia sa dokonca zhoršila. Moja mama písala o prepojení vlády na firmu v Dubaji, ktorá získala lukratívne zákazky na výstavbu elektrárne. Teraz sme v rámci projektu Daphne zistili, že za týmito firmami stoja dvaja členovia vlády - šéf premiérovej kancelárie a minister turizmu. Firma im mala platiť za to, že zákazku získala. Je to na internete, v médiách, no nič sa nedeje. Tieto informácie tu len tak poletujú a títo muži sú stále vo svojich úradoch. Nemáme fungujúci právny štát. No to, čo máme, je veľa aktívnych jednotlivcov, ktorí to chcú zmeniť.”

Zapájali ste sa do práce vašej mamy?

“Nikdy som priamo na niečom s ňou nepracoval. Veľa sme sa o jej práci rozprávali. No už desať rokov žijem v Londýne, takže som k jej práci nikdy nemal tak blízko ako môj najstarší brat, ktorý je investigatívny novinár. Obaja pracovali na iných témach a len náhodne sa ich cesty skrížili, keď sa objavili Panama Papers. Matthew pracoval vtedy v Kostarike, prehľadával terabajty dát, a potom zistil, že naša mama pracuje na tej istej téme v súvislosti s maltskými politikmi. Korupcia na Malte sa zmenila, moja mama už nevyšetrovala lokálnych politikov, ale ich napojenia na kauzy v Azerbajdžane, Číne či v Rusku. Korupcia sa zglobalizovala.”

“ Nebolo to len varovanie, aby prestala písať. Bolo tam dosť benzínu a pneumatík na to, aby to zapálilo celý dom aj záhradu. „ Paul Galizia

Vnímali ste, že jej práca môže byť riziková? Hovorila s vami o tom?

“Nikdy si s nami nesadla a nepovedala nám - toto je moja práca a môže to byť nebezpečné. Ak bola cieľom útokov, riešila to s právnikmi či s našim otcom, no snažila sa, aby sa to nedotýkalo nášho života. Nie vždy sa to dalo ignorovať. Napríklad, keď nám v roku 2006 podpálili dom. To bola prvá snaha zabiť ju. Nebolo to len varovanie, aby prestala písať. Bolo tam dosť benzínu a pneumatík na to, aby to zapálilo celý dom aj záhradu. Všetci sme boli doma. Je ťažké na niečo také zabudnúť. Bola to snaha zabiť ju, no aj tak to nikto nikdy nevyšetril.”

Predpokladám, že vyhrážky boli bežnou súčasťou jej práce.

“Zhoršilo sa to v roku 2013, keď sa k moci dostal súčasný premiér Joseph Muscat. Moja mama odrazu čelila 47 žalobám za urážku na cti, väčšinou od členov vládnej strany, ale aj z opozície. Bolo aj viac online obťažovania, dokonca sme zistili, že aj za internetovými trollmi stála vládna labouristická strana. Tiež sa zmenilo to, že inštitúcie, ktoré ju mali ochraňovať, sa zmenili na nástroj zastrašovania. Daňové úrady ju začali náhodne vyšetrovať, žalovala ju polícia, bolo to neuveriteľné. Malta nikdy nebola dobré prostredie pre novinárov, no v posledných piatich rokoch sa to naozaj zhoršilo. Moja mama takmer nemohla pracovať, pretože väčšinu času trávila riešením žalôb, ktoré na ňu podali.”