Babišov syn: Otec klame, prekročil červenú čiaru

Syn českého premiéra chce vypovedať pred políciou.

15. nov 2018 o 13:55 Lukáš Onderčanin

PRAHA, BRATISLAVA. Syn českého premiéra Andreja Babiša chce vypovedať v kauze týkajúcej sa komplexu Čapí hnízdo. Jeho otec klame, napísal v e-maile reportérom webu Seznam.cz.

Reportéri Seznamu v utorok zverejnili reportáž, na ktorej vo Švajčiarsku našli Andreja Babiša mladšieho. Na skrytú kameru im povedal, že jeho otec chcel, aby zmizol z Česka. Babiš junior tiež priznal, že v minulosti podpísal nejaké dokumenty týkajúce sa Čapieho hnízda.

Prečítajte si tiež: Únos Babišovho syna mení českú politiku. Udrží sa jeho vláda?

Premiér Babiš v stredu označil novinárov za hyeny a povedal, že za svoje deti by položil život. Pripomenul tiež, že jeho syn trpí schizofréniou, a preto je pod dohľadom.

Babiš mladší to však odmieta: "Teraz čítam v novinách, že môj otec povedal, že musím byť pod 'neustálym dozorom' vzhľadom na moju pseudochorobu, ktorej sa hovorí schizofrénia. Tým prekročil červenú čiaru, pretože je to klamstvo a dotýka sa to mojej osobnej slobody. Nie som vôbec pod 'dozorom' vo Švajčiarsku, ale som voľný," napísal premiérov syn v e-maile pre Seznam.

Uniesol ho na Krym

Na Ruskom okupovaný Krym Babišovho syna pre chorobu údajne odviezol manžel bývalej Babišovej poradkyne a psychiatričky Dity Protopopovej.

Protopopov v stredu povedal, že sa tam o neho staral ako o nevlastného brata a nešlo o únos, chceli len ujsť pred mediálnym tlakom.

V reportáži však Babiš mladší niekoľkokrát opakuje, že sa svojho opatrovateľa bojí.

Babiša mladšieho sa českej polícii za posledné dva roky nepodarilo vypátrať, podľa posudkov bol nespôsobilý vypovedať v kauze Čapí hnízdo.

Premiér Andrej Babiš však rozhovor s jeho synom aj výzvy na demisiu označil za puč a odmietol, že by syna dal uniesť na Krym.

"Je to odporné zneužívanie chorého človeka, ktorým je môj syn," zopakoval český premiér. Obvinenia označil za starostlivo pripravenú kampaň.

Polícia teraz opätovne rieši kauzu 'únosu' aj podľa Babiša mladšieho.

"To, či je človek naozaj unesený, alebo nie, je jedna záležitosť, no to, že môj opatrovateľ povie: 'Ja a tvoj otec urobíme všetko, aby si bol zavretý (v psychiatrickej liečebni), je druhá. Prajem si byť v telefonickom kontakte s políciou ČR vyšetrujúcou môj prípad z Ukrajiny a Ruska. Možno mi to za ten trik so skrytou kamerou vybavíte," napísal v píše v e-maile.

(zdroj: SME/MM)

Využil deti pri obchode

Český premiér v minulosti prepísal turistický komplex Čapí hnízdo na svoje deti vrátane Andreja Babiša juniora. Mohli tak požiadať o 50-miliónovú dotáciu z európskych peňazí.

Ak by bol majiteľom samotný Andrej Babiš alebo jeho firma Agrofert, farma by nemala právo na dotáciu.

Polícia doteraz Babiša mladšieho nevypočula. Po zverejnení jeho najnovšieho e-mailu uviedla, že je pripravená s ním komunikovať.

Opozícia teraz žiada Babišovu demisiu, o zotrvaní vo vláde sa rozhoduje aj ČSSD. Ak by sociálna demokracia z vlády odišla, nahradiť by ju mohlo protiislamské hnutie Tomia Okamuru SPD.

Babišovo odstúpenie žiada aj Senát, horná komora českého parlamentu. Jeho zotrvanie vo vláde považuje za neprijateľné až do konca vyšetrenia dotačného podvodu.