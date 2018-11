Český investigatívec: Únos Babišovho syna pripomína Slovensko 90. rokov

Babiša môže zachrániť aj položiť Zeman.

13. nov 2018 o 10:25 Matúš Krčmárik

Jaroslav Kmenta z magazínu Reportér napísal v minulosti knihu o pochybnom Babišovom zbohatnutí. V rozhovore pre SME opisuje, ako reagoval na pondelňajšiu reportáž Seznamu, podľa ktorej Babišovho syna uniesli, aby neprehovoril o kauze Čapí hnízdo, a čo by to mohlo znamenať pre Babišovu kariéru.

Prekvapili vás zistenia reportérov Seznamu, podľa ktorých dal Babiš zrejme odpratať svojho syna do zahraničia?

„Samozrejme, že ma to šokovalo. Vedeli sme už dlhšie, že syn nechodí na policajné vypočúvania, a hovorilo sa, že má dokument od lekára, podľa ktorého je zdravotne indisponovaný. No to, že ho zavliekli v čase vyšetrovania do zahraničia, konkrétne na Krym, to sa vôbec nevedelo. Pre premiéra je to neskutočný problém.“

Očakávali ste, že Babiš by bol tohto schopný?

„V tejto chvíli nemôžeme s istotou povedať, že zavlečenie nariadil Babiš.

Aj syn v reportáži tvrdí, že to nebola akcia jeho otca, ale že sa mu chcel niekto zrejme zavďačiť a pomôcť mu, aby Babiš nemal problémy s vyšetrovaním Čapího hnízda.

Samozrejme, že by sa hodilo povedať, že premiér sa neštíti ničoho, ale dôkazy na to ešte nie sú. Kladiem si však otázku, ako mohol ako otec dovoliť, aby nastala takáto situácia.

To je pre mňa nepredstaviteľné, hrozné, hrôzostrašné. Trochu mi to pripomína Slovensko 90. rokov a únos syna prezidenta Michala Kováča.“

Babišovho syna vraj uniesol premiérov spolupracovník Petr Protopopov. Kto to je?

„Ešte o ňom nevieme toľko, aby sme mohli zostaviť jeho profil. Aj pre novinárov je neznámou postavou, vieme o ňom len o to, že má manželku, ktorá kandidovala v komunálnych voľbách za hnutie ANO v Prahe 8. A že táto pani je tiež psychiatričkou a dostala na starostlivosť aj mladého Babiša.