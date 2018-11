USA chcú podľa Trumpa naďalej pomáhať s obranou Európy

Trump v Paríži opätovne žiadal spravodlivejšie rozdelenie financovania v rámci NATO.

10. nov 2018 o 13:44 TASR

PARÍŽ. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a americký prezident Donald Trump sa vyslovili za silnejšiu európsku angažovanosť v Severoatlantickej aliancii (NATO).

Urobili tak v úvode svojich sobotňajších rozhovorov v Paríži, na ktorých sa snažili urovnať napätie vyvolané svojimi predošlými vyjadreniami, informovali agentúry AP a DPA.

"Je neférové, že európsku bezpečnosť v súčasnosti zaisťujú Spojené štáty. Preto si myslím, že potrebujeme viac európskych kapacít, viac európskej obrany," povedal Macron pred bilaterálnym rozhovorom v Elyzejskom paláci.

Aj Trump opätovne žiadal spravodlivejšie rozdelenie financovania obrany v rámci NATO. Túto ťarchu v aliancii podľa neho dosiaľ znášajú predovšetkým USA. Naďalej platí, že Spojené štáty "chcú pomáhať" s obranou Európy, objasnil Trump.

"Ale pomôcť musia aj iné krajiny. A prezident (Macron) a ja sa v tomto veľmi zhodujeme," konštatoval.

Macron doplnil: "Keď prezident Trump musí chrániť alebo brániť niektorý štát Spojených štátov, nežiada Francúzsko, Nemecko alebo inú vládu v Európe, aby to financovala."

Francúzsky líder zdôraznil: "Súhlasím s názorom prezidenta Trumpa, že potrebujeme oveľa lepšie rozdelenie bremena v rámci NATO. A preto sa domnievam, že moje návrhy na európsku obranu sa s tým úplne zhodujú, pretože to znamená viac Európy v NATO."

Macron tento týždeň znova zopakoval svoju myšlienku vytvorenia spoločných európskych ozbrojených síl a spoločného obranného rozpočtu. Európa by sa podľa neho pri čelení hrozbám mala menej spoliehať na Spojené štáty.

Trump v piatok večer po prílete do Paríža francúzskeho partnera ostro kritizoval, keďže podľa jeho slov "Macron navrhol, aby si Európa vytvorila vlastné ozbrojené sily, aby sa ochránila pred Spojenými štátmi, Čínou a Ruskom".

"(To je) veľmi urážlivé, ale možno by Európa mala najskôr zaplatiť svoj spravodlivý podiel (do rozpočtu) NATO, ktoré Spojené štáty silne dotujú," napísal Trump vo svojom tvíte.

Predstaviteľ Elyzejského paláca v sobotu podľa AP uviedol, že Macron sa takto nevyjadril a Trump si dal dokopy dve jeho rôzne vyjadrenia.

Macron v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1 podľa nemenovaného predstaviteľa povedal, že Európa sa musí chrániť pred "Čínou, Ruskom a dokonca aj Spojenými štátmi", pokiaľ ide o kybernetický priestor. Neskôr Macron zopakoval, že Európa musí budovať vlastné ozbrojené sily, pretože už pri obrane nemôže byť závislá od USA.

Na sobotňajšom stretnutí Trump vyhlásil, že s Macronom sa v uplynulých rokoch stali "veľmi dobrými priateľmi", ktorí toho majú "veľa spoločného". Macron označil Trumpa za "môjho dobrého priateľa", všíma si DPA.

Trump dodal, že pri jeho návšteve Francúzska, kam pricestoval na oslavy 100. výročia konca prvej svetovej vojny, bude rokovať aj o obchodnom konflikte s EÚ. "Myslím si, že sme urobili veľký pokrok," povedal v tejto súvislosti. Macron uviedol, že témou rozhovorov bude aj stupňujúci sa konflikt medzi USA a Iránom, ako aj vojny v Sýrii a Jemene.