Trump sa vyhráža, že zruší akreditácie aj ďalším novinárom

Biely dom odobral reportérovi CNN Jimovi Acostovi akreditáciu.

9. nov 2018 o 18:11 SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v piatok poprel, že by video z incidentu na jeho tlačovej konferencii, ktoré zobrazuje, ako sa pracovníčka Bieleho domu snaží vytrhnúť mikrofón z ruky reportéra televízie CNN, bolo dodatočne upravované.

Biely dom po tlačovke odobral reportérovi Jimovi Acostovi akreditáciu, čo Trumpova hovorkyňa Sarah Sandersová odôvodnila tým, že novinár údajne "vztiahol ruku" na zamestnankyňu Bieleho domu.

O akreditáciu môžu prísť aj ďalší

Prečítajte si tiež: Trump vyhodil novinára. Biely dom o ňom šíri upravené video

Americké médiá vrátane CNN, agentúry Associated Press či denníka The New York Times však tvrdia, že video, ktoré zavesila na internet Sandersová, bolo dodatočne upravené.

Niekto na ňom oproti pôvodnému záznamu zrýchlil pohyb Acostovej ruky tak, aby jeho snaha odtlačiť ruku pracovníčky Bieleho domu vyzerala násilne.

Trump však trvá na tom, že s videom, ktoré zverejnila jeho hovorkyňa, nikto nič nerobil, a ide o pôvodný záznam, iba z iného uhla.

Prezident zároveň pohrozil novinárom, že o akreditáciu v Bielom dome môžu prísť pokojne aj ďalší. Ako dodal, novinári "nepristupujú k úradu prezidenta s úctou".

Odložte mikrofón

Acostovi Biely dom odobral akreditáciu vo štvrtok, deň po tom, ako mu Trump na tlačovej konferencii vynadal a odmietol mu odpovedať na otázky.

"To stačilo! Odložte mikrofón!" zaútočil Trump na Acostu, keď sa ho pýtal na ruské ovplyvňovanie volebnej kampane v roku 2016.

V tej chvíli k nemu prišla pracovníčka Bieleho domu a pokúšala sa mu vytrhnúť z ruky mikrofón.



"Keď prinášate falošné správy, čo CNN prináša často, tak ste nepriateľom ľudu," povedal ešte Trump Acostovi.

"CNN by sa mala hanbiť, že vás zamestnáva. Ste drzý a hrozný človek. Nemali by ste pracovať pre CNN," dodal prezident.

Novinári bránia svojho kolegu

"Biely dom nikdy nebude akceptovať, aby reportér vztiahol ruku na mladú ženu, ktorá sa len snaží robiť svoju prácu," odôvodnila vo štvrtok odobratie akreditácie novinárovi Trumpova hovorkyňa.

Americké médiá sa však zhodujú v tom, že Acosta pracovníčke Bieleho domu vôbec nič zlé nespravil, iba sa jej pokúsil zabrániť v odobratí mikrofónu.

Acostu sa jednoznačne zastali kolegovia novinári, ktorí boli vedľa neho na stredajšej tlačovej konferencii, ako aj jeho zamestnávateľ.

"Prišli so lživými obvineniami a hovoria o veci, ktorá sa vôbec nestala. Jim Acosta má našu plnú podporu," vyhlásila televízia CNN.