V Bosne a Hercegovine zakázali vystúpiť z vlaku 150 migrantom

Polícia dovolila vystúpiť len zdravotne postihnutým osobám a rodine s deťmi.

9. nov 2018 o 14:27 SITA

SARAJEVO. Úrady na severozápade Bosny a Hercegoviny zakázali približne 150 migrantom vystúpiť z vlaku, aby tak zabránili ich pokusu o prejdenie hranice do Chorvátska, členského štátu Európskej únie.

Skupina sa zasekla vo vlaku v piatok ráno, keď prišiel do mesta Bihač z hlavného mesta Sarajevo.

Polícia dovolila vystúpiť len siedmim migrantom, a to zdravotne postihnutým osobám a rodine s deťmi.



V ostatných mesiacoch do Bosny a Hercegoviny prišli tisícky ľudí, ktorí sa odtiaľ pokúšajú dostať do Chorvátska a ďalej do iných členských štátov Európskej únie na západe.

Krajina sa pre príchody migrantov potýka s ťažkosťami.

Úrady na severozápade Bosny a Hercegoviny posielajú migrantov späť do iných častí krajiny s tým, že už nemôžu prijať viac ľudí.