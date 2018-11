Trump vyhodil novinára. Biely dom o ňom šíri upravené video

Na videu vyzerá dotyk dlhší.

9. nov 2018 o 16:36 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Keď sa Jim Acosta zo CNN v stredu amerického prezidenta spýtal, prečo v kampani označoval niekoľko tisíc ľudí stovky kilometrov od hranice za inváziu, Donald Trump očividne znervóznel.

„Nechajte ma riadiť krajinu, vy pracujte v CNN. Ak by to v CNN fungovalo dobre, mali by ste vyššiu sledovanosť,“ reagoval americký prezident.

Potom sa ho Acosta spýtal, či sa neobáva výsledkov vyšetrovania prepojenia Trumpovej kampane na Rusko. Na to sa Trumpovi už vôbec nechcelo odpovedať.

„Je to hoax. CNN by sa mala hanbiť, že zamestnáva niekoho ako vy, ste drzý a hrozný človek,“ zastavil ho prezident a odmietol odpovedať na ďalšie Acostove otázky.

Trumpove spory s médiami sú bežné, no tentoraz sa to týmto neskončilo. Acostovi odobrali bezpečnostnú previerku potrebnú na vstup do Bieleho domu, takže šéf spravodajcov CNN z Bieleho domu tak nemôže pokračovať vo svojej práci.

Navyše, hovorkyňa Bieleho domu na twitteri šíri video, v ktorom naznačuje, že Acosta zaútočil na mladú zamestnankyňu Bieleho domu, ktorá mu chcela odobrať mikrofón.

Video z pochybného webu

„Stojíme si za rozhodnutím zobrať tomuto jednotlivcovi oprávnenie na vstup. Nebudeme tolerovať správanie, aké ukazuje toto video,“ napísala Sarah Sandersová na twitteri.

Analýzy rôznych médií však ukázali, že Sandersovej video bolo upravené tak, aby kontakt vyzeral byť dlhší, ako bol v skutočnosti.