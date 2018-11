Prežili streľbu v Las Vegas, v kalifornskom bare sa masaker zopakoval

Pri streľbe v kalifornskom country bare boli desiatky svedkov masakru v Las Vegas.

9. nov 2018 o 13:12 ČTK

LOS ANGELES. Na mieste stredajšieho útoku mladého strelca v country bare v kalifornskom meste Thousand Oaks boli aj ľudia, ktorí začiatkom vlaňajšieho októbra prežili v Las Vegas najväčší strelecký masaker v dejinách Spojených štátov.

O páchateľa z Kalifornie, ktorý strieľal legálne kúpenou pištoľou, sa tento rok na jar zaujímali odborníci na psychické zdravie.

"To je druhýkrát za 13 mesiacov, čo sa to stalo," citujú The New York Times na svojej webovej stránke fitness trénera Nicholasa Championa.

Povedal, že na tanečnej zábave v podniku Borderline Bar & Grill sa v stredu večer zišlo niekoľko desiatok návštevníkov minulého country festivalu Route 91 v Las Vegas.

Na jeho účastníkov vtedy strieľal 46-ročný muž z okna hotela. Päťdesiatosem ľudí krviprelievanie neprežilo, ďalších viac ako 850 utrpelo zranenia.

V bare spomínali na zavraždených z Vegas

The New York Times píše, že bar vo westernovom štýle v Thousand Oaks sa po hrôzach z Las Vegas stal miestom, kde sa milovníci country, ktorí masaker prežili, schádzali, aby si vypočuli hudbu, zaspomínali na svojich mŕtvych kamarátov a hľadali útechu. V stredu medzi nimi bol Telemachus Orfanos.

"Prežil to v Las Vegas, vrátil sa domov. Včera večer bol zabitý v Borderline, včera večer sa už domov nevrátil," povedala jeho matka Susan Orfanosová.

"Nechcem žiadne modlitby, nechcem súcitné myšlienky, chcem obmedzenie držania zbraní," plakala rozčúlená žena.

Okrem Orfanosa pri stredajšom útoku zomrelo ďalších jedenásť ľudí a potom aj strelec, 28-ročný Ian Long, ktorý podľa vyšetrovateľov pravdepodobne spáchal samovraždu.

Motív zatiaľ nepoznajú

Motív činu bývalého príslušníka námornej pechoty nie je jasný. Tento muž, ktorý v minulosti pôsobil niekoľko mesiacov v Afganistane, žil so svojou matkou asi osem kilometrov od baru, kde zaútočil.

Tento rok v apríli u nich zasahovala polícia kvôli výtržnosti, Long vraj pôsobil nahnevane a správal sa čudne. Hovoril s ním odborník na psychické zdravie pre podozrenie, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Avšak po rozhovore s ním ho nenechal zadržať, čo v prípade ľudí s psychickými ochoreniami americké zákony umožňujú.

Po stredajšom útoku vyšetrovatelia na Facebooku našli príspevok, ktorý podľa nich napísal Ian Long. Uviedla to televízia CNN na svojom webe.

"Dúfam, že ma ľudia nazvú bláznom ... Som šialený, ale jediné, čo ľudia po takýchto strieľačkách robia, je, že hovoria o nádejach a modlitbách... alebo hovoria - nikdy na vás nezabudneme - a čudujú sa, prečo sa toto stále deje," uviedol Long, ktorý podľa slov jeho priateľov tiež často chodil do baru Borderline.