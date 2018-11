Korytnačky ninja a Brucea Leeho ukázal svetu. Zomrel filmový producent Raymond Chow

Filmový producent začínal ako novinár.

Keď sa Raymond Chow (8.10. 1927 – 2. 11. 2018) dostal do filmového priemyslu ako publicista, nadšenie z nízko-rozpočtových kung-fu filmov ho rýchlo prešlo. Nebol spokojný s kvalitou film štúdia Shaw Brothers, ktorého filmy mal propagovať.

„Bolo ťažké propagovať film, ktorému som neveril. Je len určité množstvo lží, ktoré môžem povedať. Neviem preháňať. Nikto by nám neuveril,“ povedal na 5. ročníku udeľovania Ázijských filmových cien v roku 2011.

Chow sa neskôr osamostatnil a dal si záležať, aby filmy s bojovým umením a ich hviezdy spoznal celý svet.

Raymond Chow zomrel minulý týždeň vo veku 91 rokov. Jeho smrť bez uvedenia príčiny potvrdila vo vyhlásení líderka Hong Kongu Carrie Lamová.

Vytvoril vlastný trh

Spoločnosť Shaw Brothers Chowovi na začiatku kariéry poslúžila ako odrazový mostík. Jej zakladateľ Run Run Shaw sa chcel oboznámiť s Chowovými nápadmi a tak ho pozval, aby si spoločne prešli scenáre. Onedlho sa z neho stal producent, no mal pocit, že potrebuje väčšiu slobodu a rozhľad. Spoluprácu so Shawom ukončil v roku 1970 a stal sa spoluzakladateľom štúdia Golden Harvest.

Svojimi filmami sa snažil konkurovať Shaw Brothers, ktorí riadili miestny trh. S príchodom talentovaného herca Brucea Leeho sa mu podarilo preraziť. Mladík ovládal bojové umenie a Chowa jeho premyslené kopy a údery v televízii fascinovali. Vedel, že konkurenčná spoločnosť mu nemá čo ponúknuť.

Zato Golden Harvest Leeovi za dva filmy ponúkla 15-tisíc dolárov spolu s podielom na zisku a väčším slovom v produkcii. Lee bez premýšľania súhlasil a v roku 1971 Thajsko obletel nový film Veľký šéf.

Zaznamenal obrovský úspech a onedlho uspeli aj ďalšie snímky Päsť plná hnevu (1972) a Cesta draka (1972) z Chowovej produkcie s Leeom v hlavnej úlohe.

„V prvých akčných filmoch sme dali priestor hercom, ktorí o boji vedeli len málo. Museli sme používať rôzne kamerové triky, ale publikum videlo rozdiel. Skutočného bojovníka spoznáte, keď ho uvidíte. Práve to stálo za úspechom Brucea Leeho,“ prezradil novinám The New York Times v roku 1973.

Preslávil korytnačích mutantov

Mladý bojovník Lee však umrel v roku 1973 a jeho smrť otriasla filmovým priemyslom. Jeho nástupcom a novou hviezdou štúdia Golden Harvest sa stal Jackie Chan.

Najskôr Leeho imitoval, no potom upravil svoj štýl, a vyvinul bezchybné a komediálne triky pre kung fu filmy. Chow našiel pár menších úloh, aby čínskeho herca preslávil aj v Spojených štátoch. Ani rebríček ženských herečiek venujúcich sa bojovému umeniu nezostal prázdny. Verejnosti Chow predstavil tiež Angelu Maovú, ktorú nazývajú prvou ženskou kung-fu hviezdou.

Aj keď Chow počas svojej kariéry čelil kritike, nenechal sa odradiť. V roku 1990 priniesol na veľké plátna sériu filmov Korytnačky ninja podľa knižnej predlohy. Prvý film zarobil viac ako dvesto miliónov dolárov. No ani tak sa Chow nedokázal vyhnúť ázijskej finančnej kríze, ktorá trh postihla v roku 1997. Svoj podiel vo firme o desať rokov neskôr predal podnikateľovi Wu Kebovi, ktorý z nej vytvoril Orange Sky Golden Entertainment.

„Moja filozofia je baviť ľudí a robiť ich šťastnými. Spôsob svojho myslenia viem prirovnať k filmovej tvorbe. Milujem slobodu, no nemám rád obmedzenia,“ povedal úspešný producent v rozhovore s The South China Morning Post v roku 2013.