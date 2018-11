Zomrela, lebo sa pýtala. V thajskom raji umiera priveľa turistov

Ostrov Koh Tao nazývajú aj ostrov smrti.

8. nov 2018 o 15:20 Lukáš Onderčanin

BANGKOK, BRATISLAVA. Pláže s bielym pieskom, priezračná voda, atraktívne miesta na potápanie aj akčný nočný život. Thajský ostrov Koh Tao, alebo Korytnačí ostrov, každoročne láka čoraz viac turistov.

No vo vyhľadávači sa v poslednej dobe ostrov objavuje aj v súvislosti s nebezpečenstvom či názvom ostrov smrti.

Na Koh Tao došlo podľa webu Asian Correspondent k toľkým úmrtiam a záhadným zmiznutiam, že si zaslúži vlastnú sériu kriminálneho seriálu CSI.

Marí vyšetrovanie?

Od roku 2014 na ostrove zahynulo alebo zmizlo najmenej deväť ľudí. Ostrov sa do pozornosti dostal, keď v septembri 2014 našli na pláži zavraždenú dvojicu britských turistov. Vraždu vtedy polícia prisúdila dvojici barmských migrantov, podľa denníka Independent však políciu obviňovali z marenia vyšetrovania.

O ostrove sa opäť hovorí, britská turistka totiž tvrdí, že ju v júni na pláži znásilnili a že polícia zločiny proti turistom nevyšetruje. Jej tvrdenia pre nedostatok dôkazov neriešia ani Briti.

Matka obete teraz vidí za všetkým snahu ochrániť povesť ostrova. „Celá táto vec bola už od začiatku fraškou. Prečo by si to niekto vymyslel?“ pýta sa podľa denníka New York Times.

Ostrov pritom už v minulosti mal povesť hniezda organizovaného zločinu. „Priznávame, že v minulosti tu bola mafia, ktorá využívala turistov. No už sme sa jej zbavili,“ povedal pre New York Times Surachate Hakparn, policajný major.

Pýtala sa na vraždy

Rodiny obetí však prácu polície spochybňujú. V roku 2015 našli na ostrove obeseného 29-ročného Francúza, ktorý mal zaviazané ruky. Polícia to označila za samovraždu. Zmiznutie ruskej turistky minulý rok zase vnímajú ako utopenie.

Nevysvetlená zostala aj vražda 23-ročnej Novozélanďanky Christiny Annesleyovej. Jej otcovi podľa webu news.com.au niekto z miestnych povedal, že zomrela, pretože „chodila okolo, pýtala sa otázky (o vraždách na ostrove) a fotila si pláž". „Povedali jej, aby to nerobila, pretože je to nebezpečné,“ tvrdí Boyne Annesley.

Veľkú ochotu vyšetriť incidenty na ostrove neukázal ani thajský premiér Prajutch Čan-Oča. Na adresu znásilnení spochybnil skôr prístup turistov zo Západu. „Myslia si, že naša krajina je krásna a bezpečná a že môžu robiť čo chcú, nosiť bikiny kedy sa im zachce. Pýtam sa, ak ženy nosia bikiny v Thajsku, budú v bezpečí? Len vtedy, ak nie sú pekné,“ povedal podľa New York Times.