Na Madagaskare sa konajú prezidentské voľby

O funkciu hlavy štátu sa uchádza 36 kandidátov.

7. nov 2018 o 13:15 SITA

TOAMASINA. Na Madagaskare sa v stredu konajú prezidentské voľby. O prezidentské kreslo sa uchádza 36 kandidátov, za ktorých môže hlasovať takmer 10 miliónov oprávnených voličov.

Kandidáti potrebujú na víťazstvo najmenej 50 percent hlasov, no pri ich vysokom počte je pravdepodobné, že sa uskutoční druhé kolo volieb. To je naplánované na 19. decembra.

Predbežné výsledky by mali byť známe do 14. novembra a úrady musia vyhlásiť konečný výsledok hlasovania do 28. novembra.



Všetci kandidáti vo svojej kampani sľúbili zlepšenie ekonomiky krajiny, tvorbu nových pracovných miest a koniec korupcie. Ako však pripomína agentúra AP, trojica favoritov sú známe tváre, ktoré ponúkajú malú šancu na výraznú zmenu.