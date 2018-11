Voľby vyhral aj mŕtvy šéf bordelov z Nevady

Republikáni nechceli, aby hlas prepadol demokratom.

7. nov 2018 o 12:30 Lukáš Onderčanin

Dennis Hof (vľavo) so šéfkou eskortných agentúr Heidi Fleissovou a bývalým pornohercom Ronom Jeremym.(Zdroj: wikipedia.com/CC)

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Písal o sebe ako o extrémne úspešnom biznismenovi a sám seba prezýval „pahrumský Trump“ podľa svojho mesta.

Len v štáte Nevada vlastnil Dennis Hof sedem bordelov, bol tiež hviezdou seriálu o práci prostitútok. Niektoré ženy ho vinili zo sexuálneho útoku. A pred troma týždňami zomrel.

Hof napriek tomu v utorok vyhral voľby do okresného zastupiteľstva v 36. okrsku v štáte Nevada.

Hlasujte, aj keď zomrel

Hof tak s podporou 68 percent posmrtne porazil demokratickú kandidátku na túto funkciu Lesiu Romanovovu.

Nevadské právo totiž podľa webu Nevada Independent uvádza, že kandidát musí zostať na kandidačnej listine, ak zomrel po štvrtom júlovom piatku. Úrady však musia vo volebných miestnostiach vyvesiť oznam o tom, že kandidát zomrel.

Republikáni aj napriek jeho úmrtiu presviedčali voličov, aby za Hofa hlasovali. Strana si tak mohla udržať miesto v zastupiteľstve.

Hofa volil aj dôchodca Neil Gross. „Potrebujeme biznismena, aby napravil niektorých politikov. Preto som hlasoval za Dennisa,“ hovorí pre web ThinkProgress. Uvedomuje si však, že na jeho miesto teraz vyberú niekoho iného.

„Je to horkosladké víťazstvo,“ povedal podľa webu ThinkProgress manažér jeho kampane Chuck Muth.

„Je ako Mojžiš. Do zasľúbenej zeme to s nami nedá... no dúfame, že sa aspoň z veľkej diaľky pozerá,“ povedal Muth.

Nájdu náhradníka

Hofovo víťazstvo teraz spustilo zložitý proces hľadania jeho náhradníka. Krajské komisie teraz vyberú vhodných kandidátov, ich predsedovia potom budú podľa počtu obyvateľov proporčne hlasovať za víťaza.

Hofa našli mŕtveho 16. októbra v jednom z jeho nevestincov, kde predchádzajúci večer oslavoval svoje 72. narodeniny.

„Mali sme včerajší večer skvelú akciu. Užíval si život,“ povedal podľa New York Postu manažér jeho kampane Chuck Muth.

Oslavy sa zúčastnili aj bývalí pornoherci či viacero republikánskych politikov.