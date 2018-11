Rusko nikdy nezasahovalo do volieb v zahraničí, tvrdí hovorca Kremľa

Moskva bude považovať nové sankcie za nelegálne.

7. nov 2018 o 11:54 TASR

MOSKVA. Moskva nikdy nezasahovala do volieb v zahraničí, ani v Spojených štátoch.

Vyhlásil to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Sankcie bude považovať za nelegálne

"Aj napriek všetkým fóbiám ovplyvňujúcim USA, Rusko nikdy nezasahovalo do volebných procesov v žiadnej krajine vrátane Spojených štátov a nemá to v úmysle robiť ani v budúcnosti," povedal Peskov v reakcii na novinársku otázku, aký je postoj Kremľa k výsledkom utorkových amerických volieb do Kongresu.

Peskov tiež podľa agentúry TASS uviedol, že Moskva je za dialóg s Washingtonom s cieľom vyriešiť existujúce problémy, ale zatiaľ nie sú na obzore žiadne ružové vyhliadky na normalizáciu bilaterálnych vzťahov.

Hovorca Kremľa konštatoval, že Moskva bude považovať prípadné nové sankcie zo strany Washingtonu za nelegálne a pristúpi k podobným opatreniam.

Otrávenie Skripaľa v Británii

Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa v utorok uviedla, že bude konzultovať s Kongresom možnosť uvalenia ďalších sankcií na Rusko v súvislosti s marcovým otrávením bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa v Británii.

Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí totiž v stanovenej 90-dňovej lehote, ktorá vypršala v utorok, Rusko neposkytlo dostatočné záruky, že opätovne nepoužije chemické zbrane.

K útoku na Sergeja Skripaľa a jeho dcéru došlo 4. marca v anglickom Salisbury, pričom podľa Británie bola pri ňom použitá nervovoparalytická látka novičok. Spojené štáty a ich spojenci podozrievajú z útoku Moskvu, ktorá to rozhodne popiera.

Podľa Washingtonu Rusko otrávením Skripaľa novičkom porušilo americký zákon z roku 1991, ktorý zakazuje použitie chemických a biologických zbraní.