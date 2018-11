Podozrivý z posielania rúrkových bômb v USA zostáva vo väzbe

Súd zamietol Cesarovi Sayocovi prepustenie na kauciu.

7. nov 2018 o 6:11 TASR

NEW YORK. Muž obvinený z rozosielania rúrkových bômb prominentným kritikom prezidenta USA Donalda Trumpa predstúpil v utorok pred súd, ktorý zamietol jeho prepustenie na kauciu.

Informovala o tom agentúra AP.

Podozrivý ostáva vo väzbe

Cesar Sayoc (56) sa pred federálnym súdom v New Yorku zodpovedá v piatich bodoch obžaloby, za ktoré mu hrozí takmer 50 rokov väzenia.

Podľa prokuratúry rozosielal v obálkach podomácky zhotovené rúrkové bomby americkým demokratickým politikom, kritikom prezidenta Trumpa a médiám.

Žiadna z bômb neexplodovala ani nikoho nezranila.

Zásielky s rúrkovými bombami boli rozosielané koncom októbra, v období zvýšeného politického napätia pred utorkovými kongresovými voľbami, ktoré rozhodnú o rozložení politických síl v druhej polovici funkčného obdobia prezidenta Trumpa.

Obvinený v utorok predstúpil po prvý raz pred sudcu v New Yorku, kam ho previezli z Floridy, miesta jeho zatknutia.

Súdiť ho budú práve v New Yorku, kam bolo doručených viacero zásielok s rúrkovými bombami. Ďalšie pojednávanie sa uskutoční 12. októbra.

Obžaloba nesúhlasila so Sayocovým prepustením na kauciu, pretože sa obávala, že by sa mohol pokúsiť o útek a že by na slobode mohol predstavovať potenciálnu bezpečnostnú hrozbu. Obhajoba sa voči zamietnutiu kaucie neodvolala.

Predložili ďalšie dôkazy

Prokuratúra totiž predložila ďalšie dôkazy proti Sayocovi, vrátane testov DNA, ktoré ho spájajú s desiatimi výbušnými zariadeniami; na dvoch z nich sa našli i jeho odtlačky.

Ďalšie dôkazy zahŕňajú záznamy z jeho laptopu a mobilného telefónu, kde sa nachádzajú adresy a fotografie niektorých z jeho plánovaných cieľov vrátane bývalého prezidenta Baracka Obamu, či bývalej ministerky zahraničných vecí Hillary Clintonovej.

Sayoc je aktívny podporovateľ Trumpa a na Twitteri a Facebooku zverejňoval videá, ktoré si nakrúcal na Trumpových mítingoch.

Jeho príspevky na sociálnych sieťach vyzdvihovali amerického prezidenta a nevyberane útočili na demokratov. Sayocova matka tvrdí, že jej syn už roky trpí psychickou chorobou.

Cesar Sayoc sa už v roku 2002 vyhrážal zástupcovi energetickej spoločnosti bombovým útokom po tom, čo mu chceli odpojiť elektrinu.

V roku 2014 ho odsúdili za krádež a v roku 2013 za napadnutie a ublíženie na zdraví.