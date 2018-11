Indický herec obvinil pražskú kaviareň Café Café z rasizmu

Na twitteri sa objavili desiatky negatívnych komentárov odsudzujúcich kaviareň ako rasistickú.

6. nov 2018 o 22:42 ČTK

PRAHA. Indický bollywoodsky herec a komik Vir Das sa ôsmim miliónom svojich priaznivcov na twitteri posťažoval, že sa v pražskej kaviarni Café Café stretol s rasizmom, keď ho spoločne s rodičmi nikto neobslúžil a voľní čašníci ich ignorovali.

Majiteľ podniku Richard Hrádek ČTK povedal, že išlo o nedorozumenie, a možnosť rasizmu vylúčil. Indickému hercovi sa ospravedlnil.

Herec cítil rasizmus

"V Prahe ... sme zamierili do Café Café. Ale neobsluhujú tu hnedých ľudí. Usadili sme sa a oni nás ignorovali. Šesťkrát sme ich volali, ignorovali nás. Bol som tam s rodičmi, odišli sme," napísal Das na twitteri.

Tridsaťdeväťročný herec, ktorého videá na serveri YouTube sledujú milióny ľudí, podotkol, že inak bola väčšina miest a ľudí v Prahe úžasná.

Zo strany obsluhy v kaviarni podľa neho nešlo o žiadne subtílne náznaky - postoj personálu vraj bol viac než jednoznačný. "Bolo to skoro až smiešne," napísal Das.

"Píšem to preto, že tú kaviareň niekto vlastní, a ten niekto tých ľudí zamestnáva. A mal by to vedieť," dodal.

Majiteľ rasizmus odmietol

Neskôr herec napísal, že majiteľ Café Café zavolal jeho tímu, ospravedlnil sa za správanie zamestnancov a sľúbil, že to s nimi preberie. "Znel ako naozaj dobrý človek," doplnil Das.

"Na našej strane je pochybenie, že si ich nikto šesť minút nevšimol," povedal v utorok Hrádek ČTK.

Rozhodne odmietol, že by obsluha herca ignorovala z dôvodu farby pleti.

Hrádek sa hercovi ospravedlnil, poslal tortu a pozval ho na návštevu svojho podniku.

Príspevky na twitteri už však spustili lavínovú reakciu a v recenziách Café Café sa za niekoľko hodín objavili desiatky negatívnych komentárov odsudzujúcich kaviareň ako rasistickú.